料理上手なレディが必ず使っている「ル・クルーゼ」から、「クリスマス コレクション」が登場！

今年のテーマは、“大人のためのクリスマス”。その名の通り、テーブルと空間にリュクスな雰囲気を添える仕掛けが満載。自分へのご褒美にもぴったりなこのコレクション、見逃せません。

心まで満たす、美しさと実用性

出典: 美人百花.com

今年の「クリスマス コレクション」は気品のあるレースをモチーフにしたシリーズ。鍋のフタやストーンウェアには、つたや花をモチーフにした繊細なレリーフがあしらわれ、特別な日の食卓をモダンでエレガントに演出してくれます。

ストーンウェアは、メイン料理にぴったりな「エタニティレース・プレート 27cm」、前菜や取り皿におすすめの「17cmプレート」、スープやサラダに映える「ディッシュ 20cm」の3サイズ展開。シリーズで揃えれば、ホームパーティーやクリスマスディナーもワンランク上の雰囲気に♡

思わず笑顔になる、新アイテムも登場

出典: 美人百花.com

ホリデーを象徴するメニューといえばパイ料理。「ル・クルーゼ」から、思わず笑顔になる可愛らしい新アイテム「サンタハット パイバード」が仲間入り。パイバードは、パイを焼くときに中央に置き、くちばしから蒸気を逃がす陶器製の小物です。

焼き上がったら、そのままテーブルに置いてサーブすれば、遊び心あふれるホリデー気分を演出。もちろん、インテリアとして飾るのもおすすめです。

食後のティータイムには「エタニティレース・マグ 330ml」をチョイス。ホットチョコレートやコーヒー、ホットワインなど、冬のひとときを優雅に彩ります。フタ付きで保温効果もあるので、温かいドリンクをゆっくり楽しめるのが嬉しいポイント。フタはコースターやティーバッグ置き、小皿としても活用でき、見た目も使い勝手も抜群です。

日常のひとときが、ちょっと特別になる――そんな贅沢な時間を、ル・クルーゼのアイテムとともに味わってみませんか？