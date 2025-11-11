俳優・仲代達矢さん（92）訃報に芸能界からも追悼の声 加山雄三さん（88）「とても勇気をいただいておりました」
俳優・仲代達矢さん（92）の訃報に芸能界からも追悼の声が相次いでいる。
加山雄三さん（88）は、オフィシャルサイトに「仲代達矢さんの訃報に接して」として記事を公開した。
仲代さんは私の5つ年上の先輩ですが、現役でご活躍されている姿を拝見し、とても勇気をいただいておりました。
2年前、仲代さんの一人芝居を観に行かせていただいたことがあります。
長尺の台詞に加え、舞台上で軽やかにステップを踏む姿、90歳とは到底思えない素晴らしいステージでした。
今もその時の元気な姿が目に浮かびますが、人間誰しも死を迎えるという抗えない事実に、ただただ寂しさでいっぱいです。
仲代さん本当にありがとうございました。ご冥福をお祈り申し上げます。
加山雄三
「無名塾」出身の若村麻由美さん（58）もコメントを寄せた。
若村麻由美さんコメント：
私にとって恩師、仲代達矢さんは演劇の父です。
奥様の宮崎恭子さんと共に時間と情熱をかけて育ててくださったことに感謝しかありません。
能登演劇堂で『マクベス』のマクベス夫妻をロングランさせていただいた時、全身全霊で体現されるエネルギーに毎日圧倒され、父の背中を見て育つ子の思いでした。
今年の能登公演『肝っ玉おっ母と子供たち』では92歳とは思えぬ強い母性と生命力溢れる圧巻のおっ母役が本当に素晴らしかったです。
千穐楽の日、「観に来てくれてありがとう。また一緒にやりましょう！」と未来に向けた言葉をいただいたのが最期となりました。
「役者は、棺の蓋が閉まるまで生涯修行です」と仰っていた通りの生き様に「ブラボー！」の大喝采を贈り続けます。
カーテンコールを夢に見て、心よりのご冥福をお祈りいたします。
山粼努さん（88）は、Xに追悼の投稿をした。
（山粼努さんXより）
仲代達矢さんのこと
俳優座養成所時代、四年先輩の彼が僕らのヒーローだった。（仲代さんが四期生で僕は八期）同級生のなかには、タバコの吸い方まで真似をする奴がいた。
その頃から彼は、舞台、映画両方で大活躍。若手有能演劇俳優が同時に映画スターになった第一号が彼、ナカダイタツヤ。
映画で一緒になると先輩後輩の意識が強くなったように思う。とはいえ共演の機会はあまり無かった。『天国と地獄』『影武者』くらいか。
映画の世界では先輩、後輩の関係はあまりないものだが、我々はお互い四つ違いを大切にして、それを楽しんだ、と思っている。
よい旅立ちであることを願います。
グッドラック。ありがとうございました。
2025年11月11日山粼努