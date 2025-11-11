既読スルーされると不安…。LINEの頻度の“男女間ギャップ”を解消する方法
恋愛中の「LINEの頻度」って、意外と難しいテーマ。「なんで既読なのに返信がないの？」「なんでそんなに毎日LINEしたがるの？」というすれ違い、多くのカップルが一度は経験しています。でも、男女で“連絡の温度差”があるのは自然なこと。そこで今回は、そのギャップをうまく解消する方法を紹介します。
男性は“安心したら減る”、女性は“安心したいから増える”
まず知っておきたいのは、男女で連絡に求める意味が違うということ。多くの男性は「付き合えた＝信頼関係ができた」と考え、連絡頻度が減りがち。一方、女性は「連絡＝愛情確認」なので、少ないと不安になるんです。つまり“連絡しない＝冷めた”ではなく、“安心してる”サインの場合もあるんです。
連絡頻度を合わせるより、“気持ちを合わせる”
無理に彼のペースに合わせたり、逆に合わせてもらおうとするのは疲れるだけ。大切なのは「私はこう感じる」「あなたはどう考えてる？」と素直に話すこと。連絡が減るのが不安なら、「１日１回だけでもいいからLINEしたい」と提案してみましょう。お互いの心地よいペースを探すことが、長続きのコツです。
“信じる力”を育てると、不安は減る
返信が遅いとき、相手を疑うよりも「きっと忙しいんだな」と受け止める余裕を持てたら理想的。恋愛を壊すのは“沈黙”よりも“疑い”です。日常の中で安心できる言葉を増やし、お互いに信じる力を育んでいきましょう。
「既読スルー＝冷めた」と決めつけるのは間違い。連絡の数より、“気持ちの質”が大事です。相手のペースを理解しながら、あなたらしく愛を伝えることで、恋はもっと穏やかに続いていきますよ。
