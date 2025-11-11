ここで本性が出る。男の「器の大きさ」をチェックすべき瞬間
男性といざ交際を始めてみると、いいことも悪いことも今までは見えてこなかった本性が見えてくるもの。その結果、恋心が冷めてしまうこともあるでしょう。そこで今回は、男性の「器の大きさ」をチェックする方法を紹介します。
｜怖そうな人が近くにいる時
彼氏は外で怖そうな人が近くにいた時、どんな対応をしますか？ ここでベストなのは、あなたに近づけさせないように動いてくれること。ひよって逃げ腰になるなら、今後何かあっても自分優先。困難から真っ先に逃げようとして、あなたのことは後回しにする可能性が高いでしょう。
｜近所の子どもがワイワイ遊んでいる時
近所で子どもが賑やかに遊んでいるときに、男性はどんなことを思っているでしょうか。もしも煩わしそうにしていたら要注意。将来、２人の間に子どもができたとしても煩わしそうにしたり、子供にあまり優しくしてくれなかったりするかも知れません。
｜仕事がうまくいっていない時
彼氏の仕事がうまくいっていない時に注目すべきことは、その時にあなたに対してどんな接し方をするのかと言うこと。男性によっては、あなたに対して八つ当たりしてくることも。そういう男性は感情をコントロールできないタイプと言えるので、仕事関係なく何か起こったときにいつも八つ当たりしてくる可能性が高いでしょう。
｜酔っ払っている時
男女問わずお酒を呑んで酔っ払ってしまうと本性が現れることは多々。このときに、暴力的な言葉や行動をしてしまう場合は要注意です。いずれ大きなトラブルが発生する可能性が高いでしょう。
人は時と場合によって本性を垣間見せるもの。交際する上で男性の「器の大きさ」は幸福度に大きく関連するので、ぜひ日頃からチェックしてみてくださいね。
