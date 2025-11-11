その穿き方、もう古いかも！【studio CLIP】40・50代が真似したい！「最旬ジーンズコーデ」
最近なんだか自分のジーンズコーデが古臭い気がしてきた……。そんなミドル世代は、【studio CLIP（スタディオクリップ）】のおしゃれスタッフさんによる着こなしを真似してみて。今回は、大人っぽさとカジュアルさを両立したストレートジーンズを使ったスタイリングをご紹介。トップスの腰巻きや重ね着など、トレンド大本命のコーデが登場します！
カーディガンの腰巻きで一気にこなれ感アップ
【studip CLIP】「タックストレートデニムパンツ」\5,790（税込）
ストンとまっすぐに落ちるシルエットが美しいストレートジーンズ。シンプルなワンツーコーデがマンネリ気味なら、カーディガンの腰巻きでアクセントをプラスしてみて。淡色のジーンズとスウェットにネイビーのカーディガンを投入することで、メリハリのある大人っぽい着こなしに。スポーティーな雰囲気が漂うキャップを合わせると、さらに今年らしいこなれコーデに仕上がります。
ストライプシャツのレイヤードで大人顔にシフト
カジュアルながらも大人っぽい雰囲気を醸し出すブラックのジーンズ。古臭さを払拭するなら、スタッフのmiyuさんのようにスウェットとシャツのレイヤードスタイルに挑戦してみて。ゆったりとしたオーバーサイズのシャツでこなれ見えしつつ、さり気なくヒップまわりのカバーも叶いそう。アウターはキルティングのブルゾンを選んで、秋冬ムード満点なスタイルに。
※すべての商品情報・画像はand ST出典です。
※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。
writer：Emika.M