ガーナ戦に向けて「簡単な試合はない」

日本代表は11月11日、14日に豊田スタジアムで行われるキリンチャレンジカップ・ガーナ戦に向けて、千葉県内で練習を行った。

MF田中碧（リーズ・ユナイテッド）は「どこも簡単な試合はないので。対ガーナだからとか、W杯で優勝した経験のある国じゃないからっていうのは特にはないので。自分たちのやるべきこと、相手によって起こりうるシチュエーションも変わるので、それに対して柔軟にやっていきたい」と気を引き締めた。

ガーナはまだメンバー発表されてないが、プレミアリーグでプレーする選手もいる。攻撃陣ではリーグで6得点をマークしているボーンマスFWアントワーヌ・セメンヨや、トッテナムMFモハメド・クドゥスら強力な選手が揃っている。「セメンヨとクドゥスはやっぱりすごくいい選手だなと思いますし、楽しみではありますね」と対戦を心待ちにした。

来年のワールドカップ本番ではアフリカ勢との対戦も想定される。「アフリカの選手は能力高いですし、基本的に強いし、速いし、伸びるっていうのは独特な部分もあるので。そこはやっていて、他の地域や国々とは違う部分かなと思います」と話した。

今回の2試合が終われば、来年の3月まで日本代表としての活動はない。「自分たちがやっぱりサッカーやっている以上、内容は求めつつも勝つことが正解だと思うので。結局、W杯という一つの大会でしか自分たちの答えは出なので。僕自身もそうですし、W杯までにチームとしてどれだけレベルアップできるかだと思います」と言葉に力を込めた。（FOOTBALL ZONE編集部・井上信太郎 / Shintaro Inoue）