¡ÚÉðÍº¶¥ÎØ¡Û¸åÆ£Âçµ±¤Ë¡Ø¶¥ÎØº×¡Ù·«¤ê¾å¤¬¤ê½Ð¾ì¤ÎµÈÊó¡Ö¥Ü¥¯¤ÎÃæ¤Ç¶¥ÎØº×¤ÏÆÃÊÌ¡×
¡¡ÉðÍº¶¥ÎØ¥Ê¥¤¥¿¡¼£Æµ¡ÖÂè£·²ó¿¹¤¦¤Ê¤®²°ÇÕ¡×¤Ï£±£±Æü¡¢½éÆü¤ò³«ºÅ¡££±£°£Ò¤Ç¤Ï¡¢¸åÆ£Âçµ±¡Ê£²£´¡áÊ¡²¬¡Ë¤¬ÃÏ¸µ¤Î¾®ÎÓ¹°ÏÂ¤Ë¸ò¤ï¤µ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥«¥Þ¥·¤ÇÍ½Áª¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¥é¥¤¥ó¤Ç·è¤á¤é¤ì¤º¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¡Öº¹¤µ¤ì¤¿¤·¡¢¼å¤¤¡£¥À¥á¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÉ½¾ð¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸åÆ£¤Î¶»¤ÎÆâ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¹â¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï¡¢Êä·ç£´ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÂÔµ¡¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÁÒ¶¥ÎØ£Çµ¡ÖÂè£¶£·²ó¶¥ÎØº×¡×¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¤è¤ë½Ð¾ì¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¼êÊü¤·¤Ç´î¤Ö¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÀµÁª¼ê¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Î¤ÈÊä½¼¤Ç·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¿´¹½¤¨¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡ÖËÍ¤ÎÃæ¤Ç¶¥ÎØº×¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤Ã¤ÆËèÇ¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¶¥ÎØº×¤ò¸«¤Æ¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡ÍÄ¤¤º¢¤Ë¶¥ÎØ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉã¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤ÆË¬¤ì¤¿¾®ÁÒ¥É¡¼¥à¡£Ä«¤«¤éÊÂ¤ó¤ÇÀÊ¤ò¼è¤ê¡¢È¯Áöµ¡¤ÎÁ°¤Ë¿Ø¼è¤Ã¤Æ¥Û¥ë¥â¥ó¤Î¼Ñ¹þ¤ß¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é´ÑÀï¤·¤¿Æü¡¹¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤¿¡£ºÇ¶á¡¢¹Ó°æ¿òÇî¡¢¾®Ìî½ÓÇ·¡¢ÂçÄÍ·ò°ìÏº¤È¤¤¤Ã¤¿¶å½£Àª¤ËÊú¤Ã¤³¤µ¤ì¤Æ»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¹Ó°æ¤µ¤ó¤Ë¸«¤»¤¿¤é¡Ø¤³¤ì¡¢¥ª¥ì¡©¡Ù¤È¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤È¿ô¡¹¤Î»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿Ì´¤ÎÂçÉñÂæ¤Ëº£¤«¤é¶»¤òÌö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£