元プロレスラー武藤敬司（62）の娘で「霧愛（むぅあ）」名義でも活動するシンガー・ソングライターの武藤愛莉（25）が11日までにX（旧ツイッター）を更新。予定していた都内での路上ライブを中止すると発表した。

霧愛名義のXアカウントで「皆様に初めて【残念なお話】があります」と切り出し、「11月以降にも予定されていた笹塚駅での認可路上ライブですが運営側ともお話をして《全て取り止める形となりました」と報告。中止理由については「ご心配の声もいただいておりましたが理由はある特定の方からの通報です。どなたかは存じ上げておりませんが私のライブの時間“のみ”警察にしつこく通報が行なわれている事が分かりました」と明かした。

これまで行ってきた路上ライブについては、事前予約をして認可を受けた場所で規則に沿って音量を測るなどした上で開催してきたというが、「ですが何度説明をしても どれだけ気を配っても開始数分でライブを中断しなければいけなくなってしまう」と経緯を説明。こうした状況で、ほかのアーティストや音楽ファンに迷惑がおよぶことを懸念し、「そんな悲しい事が起きる前にこの場所から身を引く事にいたしました」とした。