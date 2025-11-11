¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡ÙÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡¦ÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡¦»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤¬DVÈï³²¼Ô±é¤¸¤ë¡¡ËÜÍ½¹ð²ò¶Ø
¡¡11·î23ÆüÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®³«»Ï¤È¤Ê¤ëÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¼ç±é¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤è¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¤ß¤É¤³¤í¤ÈËÜÍ½¹ð±ÇÁü¡¢¤µ¤é¤ËËÜÊÔ±ÇÁü¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤â°ìÉô¸ò¤¨»£±ÆÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤Ã¤¿¥¥ã¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¾×·â¤Î¡È¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡É¤Î·Á¤È¤Ï¡©¡¡¡Ø¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¹¾¸ÍÀîÍðÊâ¾Þºî²È¡¦º´Ìî¹¼Â¤Ë¤è¤ë2022Ç¯´©¹Ô¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£É×¤«¤é¤Î¥É¥á¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹¤ÎÈï³²¤Ë¶ì¤·¤àºÊ¤¿¤Á¤¬¡¢ÀäË¾¤Î²Ì¤Æ¤ÇÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡Èµæ¶Ë¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡É¤òÉÁ¤¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡£
¡¡É×¤«¤é¤ÎÁÔÀä¤ÊDV¤ÎËö¡¢DVÈï³²¼Ô¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¹¾¥ÎÅç¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¼ç¿Í¸ø¡¦µª»ÒÌò¤ò¡¢WOWOWÏ¢Â³¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤ÎÂ¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¤¬±é¤¸¤ë¤Û¤«¡¢¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë½÷À·º»ö¡¦ËÌÀî·°Ìò¤òºù°æ¥æ¥¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ò¼è¤ê»ÅÀÚ¤ë²È¼ç¡¦¾¼¹¾Ìò¤ò»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤¬±é¤¸¤ë¡£´ÆÆÄ¤Ï»³ÅÄÆÆ¹¨¡¢µÓËÜ¤Ï´Øµ×Âå¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¡£
¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È1¡§½»¿Í¤¿¤Á¤¬½Å¤Í¤ëÉÔ»×µÄ¤Ê¡È¥²¡¼¥à¡É¡¢¤½¤ÎÀè¤Çµª»Ò¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¡È¾×·â¤Î¥ë¡¼¥ë¡É¤È¤Ï¡©
¡¡Âè1ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢µª»Ò¤¬É×¤«¤é°ìÊâ´Ö°ã¤¨¤ÐÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤ë¤Û¤É¤Î¤Ò¤É¤¤Ë½ÎÏ¤ò¼õ¤±¡¢Ì¿¤«¤é¤¬¤é¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿ÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¡¦Ï©»Ò¡ÊÀÐÅÄ¤Ò¤«¤ê¡Ë¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤·¤ÆÏ©»Ò¤ËÆ³¤«¤ì¡¢¼«Ê¬¤È¶¶ø¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëDVÈï³²¼Ô¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬½¸¤¦¡¢¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¯¡£
¡¡¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢²È¼ç¤Î¾¼¹¾¡Ê»ûÅç¤·¤Î¤Ö¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼Ô¤Î¸Å³ô½»¿Í¡¦ÆàÈþ¡Ê¥È¥ê¥ó¥É¥ëÎèÆà¡Ë¡¢ºÇÇ¯¾¯¤ÎÍÎ»Ò¡Ê¾å¸¶¼Â¶ë¡Ë¡¢¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤Î²íÂå¡Ê¿ÜÆ£ÍýºÌ¡Ë¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Èà½÷¤¿¤Á¤È¾¼¹¾¤Î·Ð±Ä¤¹¤ë¥Ñ¥óÅ¹¤ÇÆ¯¤¤Ê¤¬¤é²º¤ä¤«¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤¦¤Á¡¢µª»Ò¤ÏËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤·¤«¤·µª»Ò¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ë»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢³§¤ÎÃÄ¤é¤ó¤Î±äÄ¹¤Ç¤¿¤Ó¤¿¤Ó·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê¡È¥²¡¼¥à¡É¡£¤½¤ì¤ò½Å¤Í¤ë¤¦¤Á¤Ëµª»Ò¤Ï¡¢½»¿Í¤¿¤Á¤¬´ÊÃ±¤Ë¤Ï¸ì¤é¤Ê¤¤¡¢¤¢¤ë¡È¾×·â¤Î¥ë¡¼¥ë¡É¤ÈÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£
¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È2¡§·º»ö¤¿¤Á¤¬ÄÉ¤¦½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¡¢¡È¤â¤¦°ì¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¡É½÷À·º»ö¡¦·°¤¬»ö·ï¤òÄÉ¤¦ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡µª»Ò¤¬¹¾¥ÎÅç¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ÇÊë¤é¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤È»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢´Û»³·Ù»¡½ð¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë·º»ö¡¦·°¡Êºù°æ¥æ¥¡Ë¤Ï¡¢DVÈï³²¼Ô¤È»×¤·¤½÷À¤ÎÉÔ¿³»à¤òÄÉ¤¤»Ï¤á¤ë¡£¼þ°Ï¤¬»ö¸Î»à¤È¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢Èà½÷¤ÏÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¼¹Ç°¤Ç»ö·ï¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¡¢¤¢¤ë»ö¾ð¤«¤é¾å»Ê¤¿¤Á¤Ë¤âÁÂ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë·°¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤à¤Î¤¬¡¢¸åÇÚ·º»ö¤Î¹ÓÌÚ¡ÊÀîÀ¾Âó¼Â¡Ë¡£½é¤á¤Ï»ÅÊý¤Ê¤¯·°¤ËÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹ÓÌÚ¤À¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ·°¤¬»ö·ï¤òÄÉ¤¦ÍýÍ³¤òÃÎ¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¸É·³Ê³Æ®¤¹¤ëÈà½÷¤ËÁ´ÎÏ¤Ç´ó¤êÅº¤¤¡¢»Ù¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È3¡§2¤Ä¤Î±¿Ì¿¤¬¸ò¤ï¤Ã¤¿»þ¤Ë²¼¤µ¤ì¤ëÁªÂò¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¡Èµæ¶Ë¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡É¤½¤Î°ÕÌ£¤Ë¿´¤¬¿Ì¤¨¤ë·ëËö
¡¡ÉÔ¿³»à¤Î¿¿Áê¤òÄÉ¤¦Ãæ¤Ç¡¢¾¯¤·¤º¤Äµª»Ò¤¿¤Á¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë·°¡£Î¾¼Ô¤Î±¿Ì¿¤¬¸ò¤ï¤Ã¤¿»þ¡¢¤³¤ÎÊª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡Èµæ¶Ë¤Î¥·¥¹¥¿¡¼¥Õ¥Ã¥É¡É¤Î°ÕÌ£¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£Á±¤È¤Ï²¿¤«¡¢°¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤¡¢¸«¤ë¼Ô¤Î¿´¤òÇ®¤¯¿Ì¤ï¤»¤ë¥é¥¹¥È¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢½é²ò¶Ø¥·¡¼¥óËþºÜ¤ÎËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£É×¤Î¤â¤È¤«¤éÌ¿¤«¤é¤¬¤éÆ¨¤²½Ð¤·¤¿µª»Ò¤¬¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î½»¿Í¤¿¤Á¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¬¤éå«¤ò°é¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤ä¤¬¤Æµª»Ò¤È¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë·°¤â¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ëÀÚ¼Â¤Ê»×¤¤¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Î¾¼Ô¤Î±¿Ì¿¤¬¸òºø¤·¤¿¤È¤¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï¤É¤ó¤ÊÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡£¤¼¤ÒÍ½¹ð±ÇÁü¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢¤½¤Î·ëËö¤Ë»×¤¤¤ò¤Ï¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¤ò½ª¤¨¤¿¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ËÜÊÔÀ©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤ò¸ì¤ëÆÈÀê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼±ÇÁü¤¬¡¢WOWOW¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£¤Ò¤ÈÂÀè¤Ë³À´Ö¸«¤¨¤ëËÜÊÔ±ÇÁü¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°±ÇÁü¤ò¸ò¤¨¡¢Â¿Éô¡¢ºù°æ¡õÀîÀ¾¡¢»ûÅç¡õÀÐÅÄ¤é¤¬»£±Æ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø¼°YouTube¤Ç¤Ï¤½¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤â¸ø³«¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Â¿Éô¡¢ºù°æ¡¢ÀîÀ¾¡¢ÀÐÅÄ¡¢»ûÅç¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë´°À®Êó¹ð²ñ¤¬¡¢11·î17Æü18»þ¤è¤êWOWOW¸ø¼°Instagram¡¢¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥·¥ã¥É¥¦¥ï¡¼¥¯¡Ù¤Ï¡¢WOWOW¤Ë¤Æ11·î23Æü¤è¤êÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¡£
