¿Ô¤¯¤·¤¹¤®¤ÆÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤Îø¡Ä¡È°¦¤µ¤ì¾å¼ê¡É¤ËÊÑ¤ï¤ë£³¤Ä¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×
¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¡½¡½¡£¤½¤¦»×¤¦¤Î¤Ï¼«Á³¤Ê¤³¤È¡£¤Ç¤âµ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¡Ö»ä¤Ð¤Ã¤«¤ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©¡×¤Èµõ¤·¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¡¢¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¿Ô¤¯¤·¤¹¤®¤ÆÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦Îø¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¡¢¤½¤³¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¿Ô¤¯¤¹¡á°¦¡×¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿
Èà¤ÎÍ½Äê¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤òºï¤Ã¤¿¤ê¡¢´î¤Ö´é¤¬¸«¤¿¤¯¤ÆÌµÍý¤ò¤·¤¿¤ê¡£¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡ÈÊó¤ï¤ì¤Ê¤µ¡É¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©ËÜÍè¤ÎÎø°¦¤Ï¡ÈÍ¿¤¨¹ç¤¦¡É¤â¤Î¡£¼«Ê¬¤Î¿´¤¬Ëþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÍ¥¤·¤µ¤â½Å¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ÈÄÉ¤ï¤ì¤ëÎø¡É¤ËÊÑ¤ï¤ëÂè°ìÊâ
¿Ô¤¯¤·¤¹¤®½÷»Ò¤Ï¡ÖÈà¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤¬¤Á¡£¤Ç¤â¡¢ÃËÀ¤¬ËÜÅö¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¡È¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¡É¤Ç¤¹¡£²ñ¤¨¤Ê¤¤Æü¤â¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë»Ñ¤¬¡¢¤à¤·¤íÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¤â¤Î¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÈàÃæ¿´¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¼«Ê¬Ãæ¿´¡×¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡È°¦¤µ¤ì¾å¼ê¡É¤Ï¼«Ê¬¤Îµ¡·ù¤ò¤È¤ì¤ë¿Í
Îø°¦¤Ï¼«Ê¬¤Î¿´¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤êÂç»ö¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤·¤¿¤éÈà¤¬´î¤Ö¤«¤Ê¡©¡×¤è¤ê¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò¤·¤¿¤é»ä¤¬¿´ÃÏ¤¤¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¾®¤µ¤ÊÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢Îø¤Î¼çÆ³¸¢¤ò¼«Á³¤È¤¢¤Ê¤¿¤ÎÊý¤Ë°ú¤´ó¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
ÌµÍý¤·¤Æ¿Ô¤¯¤¹Îø¤è¤ê¡¢¿´¤¬¥é¥¯¤ÊÎø¤ò¡£°¦¤µ¤ì¤ë¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤À¤Ã¤Æ¡È¼«Ê¬¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ë¿Í¡É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤è¡£
🌼Í¶¤ï¤ì¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡ÄÂç¿Í½÷»Ò¤Î¡È¤Ü¤Ã¤Á²½¡ÉÌäÂê