岡田准一の“10 年分の頭の中”が覗き見られる！ 人気連載を書籍化『オカダのジショ』発売決定
俳優・岡田准一が雑誌「anan」で連載していたエッセーを書籍化した『オカダのジショ』が、マガジンハウスより12月15日に発売されることが決まった。
【動画】岡田准一主演『イクサガミ』息もつかせぬ最新映像
辞書形式で挙げられたさまざまな単語をきっかけに、岡田准一がその時々に考えていること・大事にしていることをつづってきた「オカダのジショ」は、2015年1月から2025年6月まで連載。読めば“10年分のオカダの頭の中“をのぞき見ることができる内容だ。仕事、芝居、クリエイティブ、身体、日々の暮らしについて、自分と向き合い、あらゆる事柄をマイペースに追求し続けている。
さらに、書籍だけの企画として、大先輩、親友、メンバーなど大切な人との思い出の品や、愛してやまないアートなど、現在のオカダを形作る貴重な私物も特別公開。30代から40代へ。丁寧に日々を積み重ねてたどりついた、岡田准一の現在（いま）を収めた1冊となっている。
『オカダのジショ』は、マガジンハウスより12月15日発売。価格1980円。
【動画】岡田准一主演『イクサガミ』息もつかせぬ最新映像
辞書形式で挙げられたさまざまな単語をきっかけに、岡田准一がその時々に考えていること・大事にしていることをつづってきた「オカダのジショ」は、2015年1月から2025年6月まで連載。読めば“10年分のオカダの頭の中“をのぞき見ることができる内容だ。仕事、芝居、クリエイティブ、身体、日々の暮らしについて、自分と向き合い、あらゆる事柄をマイペースに追求し続けている。
さらに、書籍だけの企画として、大先輩、親友、メンバーなど大切な人との思い出の品や、愛してやまないアートなど、現在のオカダを形作る貴重な私物も特別公開。30代から40代へ。丁寧に日々を積み重ねてたどりついた、岡田准一の現在（いま）を収めた1冊となっている。
『オカダのジショ』は、マガジンハウスより12月15日発売。価格1980円。