中村仁美アナ「大満足の家族Day」夫・さまぁ〜ず大竹一樹＆息子3人の写真公開「仲良しで憧れ」「大竹さんのスタンプ毎回面白い」の声
【モデルプレス＝2025/11/11】フリーアナウンサーの中村仁美が11月11日、自身のInstagramを更新。夫でお笑いコンビ・さまぁ〜ずの大竹一樹と息子たちの写真を公開した。
【写真】さまぁ〜ず大竹＆息子3人の回転寿司満喫ショット
中村は「家族がそろうと、いざっ！！！！！」とつづり、回転寿司店で撮影した大竹と息子3人の家族ショットを公開。「前回はイカイカイカ…今回はマグロにはまりマグロだけで20貫食べていた夫」と大竹の食欲を明かし、「大満足の家族Dayでした」と楽しかった様子を報告した。
この投稿に、ファンからは「仲良しで微笑ましい」「大竹さんのスタンプ毎回面白い」「素敵な家族」「お子さんたち大きくなりましたね」「回転寿司は夢の国」「幸せそうで癒される」といったコメントが寄せられている。
中村は、大竹と2011年3月に結婚。2012年3月に長男、2015年9月に次男、2019年6月に三男の誕生を伝えた。（modelpress編集部）
