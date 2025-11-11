「白髪多いな、ストレスですか？ 放置しちゃダメでしょ（笑）」【無神経な美容師】に我慢できなかった私は

美容院って、ただ髪を整える場所ではなく、“自分をリセットする時間”でもありますよね。だからこそ、なるべく気分よく過ごしたいものです。今回は、筆者の友人が先日美容室で体験したというエピソードをご紹介します。

新しい美容院への期待

先日、私は「そろそろプリンが目立つし、毛先もパサついてきたなぁ」と思い、近所にできたばかりの美容院に予約を入れました。

担当してくれたのは、おしゃれでセンスが良さそうな、若い男性美容師。





地雷発言連発に、沈んでいく気持ち

最初のカウンセリングでは、希望を丁寧に聞いてくれて、「ここ、当たりかも！」とワクワクしていたのですが……。

ところが、シャンプーが終わって、施術が始まった瞬間から、雲行きが怪しくなってきました。

私の髪を触るたびに、美容師がネガティブな言葉を次々と口にし始めたのです。

「うわー、枝毛すごいですね。これ、全部切らないとヤバいですよ」



「白髪多いですね～！ ストレスですか？ これは放置したらダメでしょ（笑）」

などなど、まるで「あなたの髪、ひどいですね」と言わんばかりの口ぶりでした。

お世辞で褒めてほしいとは思わないけれど、髪を触るたびに欠点を並べられるのは正直つらい。

ネガティブな言葉ばかり聞かされ、どんどん気分が落ち込んでいくのが分かりました。

もう我慢できない！

極めつけは、「こんなんじゃ気分アガらないでしょ」と茶化すように言われたことです。

鏡に映るたび、「本当に私の髪ってそんなにひどいの……？」と不安になり、せっかくの美容院タイムが苦痛に変わってしまいました。

そして、リフレッシュするどころか、むしろ気分が下がっていくのを感じた私は、さすがに我慢できず、美容師さんにこう伝えてしまいました。

「気分を上げたくて美容室に来ているのに、これじゃ上がるどころかむしろ下がっています」

私たちには「綺麗になる権利」がある

私の言葉に、美容師さんは一瞬「え？」という表情になり、一応は謝ってくれました。

でも、「あ、気にしてました？ すいません～」と軽い感じだったのが、さらにモヤモヤを募らせました。

幸いにも仕上がりは満足いくものだったので良かったのですが、あの時の悔しさは忘れられません。

私たちは、美容院で綺麗になる権利がある。



自分を労わるはずの時間だからこそ、「心地よさ」も大切です。

どんなに腕が良くても、相手の気持ちに寄り添えない美容師には、大切な髪を任せたくないな、と強く思った出来事でした。

