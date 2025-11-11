サンタ帽も飾れるミッキーのクリスマスツリー！イイハナ・ドットコム ディズニー「わくわくクリスマス 28cm」
「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」
ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。
今回は、ディズニーツリーセット「わくわくクリスマス 28cm（ミッキーマウス）」を紹介します☆
イイハナ・ドットコム ディズニーツリーセット「わくわくクリスマス 28cm（ミッキーマウス）」クリスマスツリー
価格：8,250円（税込）
送料：990円（税込）
サイズ：奥行き約40cm、幅約20cm、高さ約30cm（組立てた状態）
セット内容：バーラップツリー約28cm、ぬいぐるみ（ミッキーマウス）オーナメント（全17パーツ）：ヘアクリップ（ミッキーマウス、ミニーマウス）×各1個、クラスターオーナメント大×1個・小×2個、約40mmマットボール（レッド、フォレストグリーン）×各3個、クリスマスキャンディケーン（レッド、グリーン）×各3個組立・取扱説明書
販売店舗：イイハナ・ドットコム
「ミッキーマウス」デザインのぬいぐるみがクリスマスツリーを抱えているユニークな卓上ツリー。
高さ28cmのコンパクトなサイズ感なので、リビングや玄関などにさりげなく飾ることができます！
また、クリスマスの定番カラーを使用しているのもポイント。
「ミッキーマウス」のぬいぐるみは、横を向いた姿☆
にっこりと微笑んでいる、優しい表情をしています。
「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのサンタ帽が存在感抜群！
このサンタ帽はヘアクリップとして使用することもできます。
クリスマスのコーディネートのアクセントとしても活躍しそう◎
そのほか、雰囲気のあるクラスターオーナメントや、キュートなキャンディーケーン、マットな質感のコロンとしたプラボールなどもセットになっています。
どのように飾り付けをするか、考えるのも楽しい☆
飾りやすい卓上サイズに、赤や緑などのクリスマスらしいカラーを使用した「ミッキーマウス」のツリー。
ディズニーツリーセット「わくわくクリスマス 28cm（ミッキーマウス）」は、イイハナ・ドットコムで販売中です！
