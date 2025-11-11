「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」を運営する千趣会の花とギフトの専門ショップ「イイハナ・ドットコム」

ディズニーキャラクターデザインのフラワーギフトも多数ラインナップされています。

今回は、ディズニーツリーセット「わくわくクリスマス 28cm（ミッキーマウス）」を紹介します☆

イイハナ・ドットコム ディズニーツリーセット「わくわくクリスマス 28cm（ミッキーマウス）」クリスマスツリー

価格：8,250円（税込）

送料：990円（税込）

サイズ：奥行き約40cm、幅約20cm、高さ約30cm（組立てた状態）

セット内容：

バーラップツリー約28cm、ぬいぐるみ（ミッキーマウス）オーナメント（全17パーツ）：ヘアクリップ（ミッキーマウス、ミニーマウス）×各1個、クラスターオーナメント大×1個・小×2個、約40mmマットボール（レッド、フォレストグリーン）×各3個、クリスマスキャンディケーン（レッド、グリーン）×各3個組立・取扱説明書

販売店舗：イイハナ・ドットコム

「ミッキーマウス」デザインのぬいぐるみがクリスマスツリーを抱えているユニークな卓上ツリー。

高さ28cmのコンパクトなサイズ感なので、リビングや玄関などにさりげなく飾ることができます！

また、クリスマスの定番カラーを使用しているのもポイント。

© Disney

「ミッキーマウス」のぬいぐるみは、横を向いた姿☆

にっこりと微笑んでいる、優しい表情をしています。

© Disney

「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」デザインのサンタ帽が存在感抜群！

このサンタ帽はヘアクリップとして使用することもできます。

クリスマスのコーディネートのアクセントとしても活躍しそう◎

© Disney

そのほか、雰囲気のあるクラスターオーナメントや、キュートなキャンディーケーン、マットな質感のコロンとしたプラボールなどもセットになっています。

どのように飾り付けをするか、考えるのも楽しい☆

飾りやすい卓上サイズに、赤や緑などのクリスマスらしいカラーを使用した「ミッキーマウス」のツリー。

ディズニーツリーセット「わくわくクリスマス 28cm（ミッキーマウス）」は、イイハナ・ドットコムで販売中です！

