『ONE173』へ闘志を燃やす、野杁正明「世界の頂点に挑む！」試合直前インタビュー公開
16日に東京・有明アリーナで開催される格闘技イベント『ONE173』を前に、日本人ファイター・野杁正明、吉成名高、武尊、そしてONEフライ級王者・若松佑弥のインタビュー動画が、U-NEXTの格闘技YouTubeチャンネルで公開された。
【動画】安保瑠輝也「グレゴリアン戦は野杁正明に勝つための予行演習」完封勝利にも自信
野杁は『世界の頂点に挑む！』と題した映像で、「次に挑戦する場所はONEしかなかった」と力強く語り、怪物スーパーボンとの王座タイトルマッチに向けて闘志を燃やす姿を見せている。
一方、ONEムエタイ王座をかけて戦う吉成は、『伝説の1ページを刻む時！』と題したドキュメント動画で、これまでの挑戦の軌跡と闘いに懸ける覚悟を語る。さらに、元K-1王者・魔裟斗が『ONE173』の見どころを徹底解説する特別映像も公開された。
いよいよ今週末に迫る大激戦。今後も、計量や試合前会見など、緊張感の高まる映像が続々と届けられる予定だ。
【動画】安保瑠輝也「グレゴリアン戦は野杁正明に勝つための予行演習」完封勝利にも自信
野杁は『世界の頂点に挑む！』と題した映像で、「次に挑戦する場所はONEしかなかった」と力強く語り、怪物スーパーボンとの王座タイトルマッチに向けて闘志を燃やす姿を見せている。
一方、ONEムエタイ王座をかけて戦う吉成は、『伝説の1ページを刻む時！』と題したドキュメント動画で、これまでの挑戦の軌跡と闘いに懸ける覚悟を語る。さらに、元K-1王者・魔裟斗が『ONE173』の見どころを徹底解説する特別映像も公開された。
いよいよ今週末に迫る大激戦。今後も、計量や試合前会見など、緊張感の高まる映像が続々と届けられる予定だ。