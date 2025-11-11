一夜限りの贅沢な美食体験！IWBろまね「特別コラボディナー」

札幌のフレンチ＆ワインバー「IWBろまね」は、2025年11月29日(土)に「特別コラボディナー」を開催。

フレンチ界の名匠・下國伸シェフを招き、IWBろまねの山岸敬シェフと共に一夜限りの特別なコースを提供します。

IWBろまね「特別コラボディナー」

開催日：2025年11月29日(土)

開催場所：IWBろまね（北海道札幌市中央区南四条西2-7-5 ホシビル 3F）

札幌・すすきのの老舗フレンチ＆ワインバー「IWBろまね」にて、奇跡のコラボレーションディナーが開催されます。

かつて札幌の名店「コートドール」で共に腕を振るった師弟関係にある、下國伸シェフと山岸敬シェフが再び同じステージで共演。

互いの感性が重なり合う全6品の特別コースが、この日限りで提供されます。

シェフプロフィール

下國 伸(しもくに のぶ)シェフ

北海道・旭川出身。東京「ピエール・ガニェール」などを経て、札幌の老舗フレンチ「コートドール」4代目料理長に就任。

現在はフレンチの新たな境地を追求し続ける革新のシェフとして活躍しています。

山岸 敬(やまぎし たかし)シェフ

IWBろまねシェフ。下國シェフのもとで研鑽を積み、現在は「ワインとの調和」と「素材の個性」を大切にしたモダンフレンチを提案しています。

IWBろまね

1989年創業の「IWBろまね」は、旬の素材を使ったクラシカルなフレンチと、世界各国から厳選された200種類以上のワインが楽しめるレストランです。

照明を落とした重厚感のある店内は、特別な日のディナーに最適。

ソムリエとの会話を楽しめるバーカウンターもあり、グラスワインも常時20種類以上取り揃えられています。

店舗概要

店舗名：IWBろまね

所在地：〒064-0804 北海道札幌市中央区南四条西2-7-5 ホシビル 3F

営業時間：17:00オープン（21:30 コース・アラカルトL.O／23:00 ドリンクL.O／23:30 クローズ ※以後完全予約制）

定休日：日曜・祝日

師弟の絆が紡ぐ、一夜限りの贅沢な美食体験！

札幌「IWBろまね」にて開催される「特別コラボディナー」の紹介でした。

