温かみのあるデザインのパッケージ！CAFE OHZAN(カフェオウザン)「クリスマス限定ラスク」

洋菓子ブランド「CAFE OHZAN(カフェオウザン)」から、クリスマス限定のラスクが登場。

2025年11月10日(月)より、新商品「キューブラスク12個入 ノエルブラン」を含む全5種類が販売中です☆

CAFE OHZAN(カフェオウザン)「クリスマス限定ラスク」

発売日：2025年11月1日(土)より順次

販売店舗：CAFE OHZAN直営店、公式オンラインストアなど

CAFE OHZANから、毎年人気のクリスマス限定パッケージのチョコレートラスクが登場！

“大人可愛い”をコンセプトにした、温かみのあるデザインのパッケージに包まれた、ギフトにもぴったりな商品が揃っています。

キューブラスク12個入 ノエルブラン

価格：3,240円(税込)

発売日：2025年11月10日(月)

通年販売で人気のキューブラスク12個入が、クリスマス限定パッケージで登場。

帽子箱のような筒形ボックスには、クリスマスの街並みと人々の温かな日常が描かれています。

中身のラスクには、サンタクロースやスノーマン、リースなどの可愛らしいモチーフが盛りだくさんです。

クリスマスカレンダー キューブラスク24個入

価格：6,696円(税込)

発売日：2025年11月1日(土)

12月1日から毎日ひとつずつ小箱を開けて楽しめる、24個入のクリスマスカレンダーです。

サンタクロース率いるクリスマスサーカスの様子が絵本仕立てで描かれています。

中身のお菓子も24個すべて異なるデザインで、毎日わくわくしながらクリスマスを待つことができます。

キューブラスク5個入 ジョワイユノエル

価格：1,782円(税込)

発売日：2025年11月1日(土)

クリスマスカレンダーのデザインを踏襲した、キュートなチェスト付きパッケージの5個入です。

クリスマスリースやサンタクロースなど、クリスマスアイコンを贅沢にあしらったラスクが入っています。

プチギフトや自分へのご褒美におすすめです。

スティックラスク ネージュ 10本入・15本入

価格：10本入 2,862円(税込)／15本入 3,996円(税込)

発売日：2025年11月1日(土)

クリスマスをイメージしたデザインのスティックラスクです。

「Joyeux Noel」の文字や、メレンゲのリース、トナカイ柄のチョコレートなどで華やかにデコレーションされています。

クリスマスプレゼントはもちろん、お歳暮にも最適です。

大切な人への贈り物にぴったりな、心温まるデザインの限定スイーツ。

CAFE OHZAN(カフェオウザン)「クリスマス限定ラスク」の紹介でした☆

