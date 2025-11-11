10年以上の歴史を受け継ぐ伝統と新しさが融合した空間に！城崎温泉 湯宿ささくら「お食事処リニューアル」

兵庫県・城崎温泉の「湯宿ささくら」は、2025年12月20日(土)よりお食事処をリニューアルオープンします。

これに伴い、地元食材をふんだんに使用した1泊2食付宿泊プランの提供が開始されます！

城崎温泉 湯宿ささくら「お食事処リニューアル」

プラン提供開始日：2025年12月20日(土)

所在地：兵庫県豊岡市城崎町湯島770

城崎温泉にある大正時代創業の老舗宿「湯宿ささくら」が、お食事処をリニューアル！

110年以上の歴史を受け継ぐ伝統と新しさが融合した空間で、より快適で上質な滞在が楽しめます。

リニューアルに合わせて、地元の旬の食材を活かした魅力的な新プランが登場します。

カニコース料理

日本海に面した城崎温泉ならではの、風味豊かなズワイガニを2杯分使用した贅沢なコースです。

柔らかく甘みのあるカニ身や濃厚なカニ味噌、体の芯から温まるカニスキなど、上品で繊細な味わいを堪能できます。

※写真はイメージです。写真のカニ姿とカニスキは2人前になります。

但馬牛すき焼きコース料理

ブランド牛「但馬牛」を使用した、豊かな旨みとほのかな甘みが広がる贅沢なすき焼きコースです。

日本海の新鮮な海の幸や、揚げたての天ぷらとともに、この地ならではの味覚が楽しめます。

※写真はイメージです。写真のすき焼きは2人前。

リニューアルオープン特別価格

お食事処のリニューアルオープンを記念して、2026年3月31日までの宿泊プラン（年末年始12/27〜1/4を除く）が特別価格で提供されます。

「カニコース料理プラン」はお一人様29,000円より、「但馬牛すき焼きコース料理プラン」はお一人様24,300円より利用可能です。

※いずれも平日宿泊で1泊2食付・6名1室利用の場合の価格です。

館内施設と外湯めぐり

「湯宿ささくら」は、大正ロマンが漂う風情あふれる館内と、四季を彩る庭園が魅力の宿です。

客室は大正時代から受け継ぐ純和風の趣が漂い、畳の香りと窓の外に広がる風景が穏やかな時間を演出します。

館内には予約制の貸切温泉浴場を備えるほか、城崎温泉名物の外湯めぐりを楽しめる「2日間利用できる外湯めぐり券」も付いています。

宿はJR城崎温泉駅より徒歩約5分、外湯「地蔵湯」までは徒歩1分という好立地にあります。

歴史ある空間で味わう、カニや但馬牛の贅沢な料理。

2025年12月20日(土)よりお食事処がリニューアルオープンする、城崎温泉「湯宿ささくら」の紹介でした！

