あざと女子は「女」をうまく乗りこなしていると思っていた。彼女の本心を知ったアラサー処女は…／地獄の三十路録2㉕
『地獄の三十路録2』（結木万紀子/KADOKAWA）第25回【全27回】
【漫画】『地獄の三十路録（1〜2巻）』を第1回から読む
名門私大卒、大手企業に勤務するアラサー女子・椚木泉。彼女は男が嫌いだ。色黒ツーブロックも、見え透いた下心も、女よりも早く出世するところも大嫌い！ だからアラサーでも処女だけど、それでもいいと思っていた。そんなとき、男からチヤホヤされて生きて来た同級生・八熊からのとある一言をきっかけに、椚木のやる気に火がついて…。男嫌いのアラサー処女×腹黒あざと女子、真逆の人生を歩んできたアラサー女子2人のドタバタ恋愛模索道を描いた『地獄の三十路録』（1〜2巻）をご好評につき再掲載いたします。
