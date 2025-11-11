劇中で使用するアイテムが、クリアパーツを使用した豪華な仕様で再現！劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX「ターゲットジュエル」

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて、『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』に登場するキーアイテムを再現した商品が登場。

劇中ボイスや楽曲を収録した「ターゲットジュエル」全4種の予約受付が、2025年11月7日(金)16時より開始されています。

劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX「ターゲットジュエル」

価格：各5,500円(税込)(送料・手数料別途)

予約期間：2025年11月7日(金)16時〜2026年1月12日(月)23時予定

商品お届け：2026年5月予定

対象年齢：15才以上

販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」、ブロッコリーオンライン、他

『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』より、劇中のキーアイテムとして登場する「ターゲットジュエル」が商品化されました。

「QUARTET NIGHT」のメンバーが劇中で使用するアイテムが、クリアパーツを使用した豪華な仕様で再現されています。

劇中再現が楽しめる豪華ギミック

ラインナップは「Temptation Green」「Proud Crimson」「Innocent Lilac」「Aspiration Aqua」の全4種類。

各ジュエルは約99mmと手に持ちやすいサイズ感で、実際に手にして劇中のシーンを再現することが可能です。

本体には「QUARTET NIGHT」メンバーの劇中ボイスを15ワード搭載しており、印象的なシーンを思い出して楽しめます。

さらに、劇中で歌う楽曲も各ジュエルに2曲ずつ収録。

音に合わせて本体が光って流れる仕様となっており、ライブの感動を手元で味わうことができます。

商品には専用台座のほか、劇中の場面写を使用したアートシートが各1枚付属します。

※販売サイト(プレミアムバンダイ、ブロッコリーオンライン)ごとに、セット内容のアートシートの絵柄が異なります。

劇中そのままの輝きと、ボイスや楽曲による追体験が楽しめるファン必見のアイテム。

プレミアムバンダイにて予約受付がスタートしている『劇場版 うたの☆プリンスさまっ♪ TABOO NIGHT XXXX』ターゲットジュエルの紹介でした。

(C)UTA☆PRI-MOVIE TN PROJECT

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

