プロレスラーとして活動再開することを発表したタレントのフワちゃんが、リングで撮影した最新ショットを披露した。

【映像】リングで“土下座”謝罪するフワちゃんや笑顔の最新ショット

タレントのやす子に対して投稿したSNS上の不適切なコメントが騒動となり、2024年8月から芸能活動を休止していたフワちゃん。それから約1年3カ月が経った2025年11月7日、Instagramを更新し、「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この1年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。本日をもちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と、プロレスラーとして活動再開することを報告した。12月29日には、両国国技館での“再デビュー戦”を予定しているという。

リングで撮影した笑顔の最新ショット公開

10日にはストーリーズを更新し、リングで撮影した笑顔の最新ショットをアップ。「練習 練習―！！！」と、再デビュー戦に向けて練習に励んでいることを明かしている。（『ABEMA NEWS』より）