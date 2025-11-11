JR東海リテイリング・プラスが、「日本全国うまいもん巡り旅―東北編―」を開催します。

2025年11月11日(火)より、東京駅から新大阪駅の「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」などの対象店舗にて実施されます。

東北エリアの人気駅弁やご当地素材を使用したグルメ、スイーツなど全59アイテムが揃うフェアです。

JR東海リテイリング・プラス「日本全国うまいもん巡り旅―東北編―」

開催期間：2025年11月11日(火)〜 2025年12月1日(月)

開催場所：東京駅〜新大阪駅の「プラスタ」「ベルマートキヨスク」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」等

※一部取扱いのない商品がある店舗もあります。

昨年の「北陸編」に続く第2弾として、「東北」エリアの“うまいもん”が身近な駅に大集合！

日にち・店舗限定で販売される人気の駅弁をはじめ、東北のご当地素材を活用したおにぎり・サンドイッチ、スイーツ、お菓子など、全59アイテムが展開されます。

東北の人気駅弁が限定登場

東北の海鮮やお肉をふんだんに使用した人気駅弁が、11月14日(金)・11月21日(金)の2日間、店舗限定で販売されます。

【11月14日(金)・21日(金) 両日販売】

牛肉どまん中

価格：1,620円

山形県産米「どまんなか」をふっくら炊き上げ、特製タレで味付けした牛そぼろと牛肉煮をのせた牛丼風のお弁当です。

【11月14日(金) 限定販売】

はらこめし

価格：1,680円

鮭の煮汁で炊いたご飯に、煮込んだ宮城県産銀鮭の身といくらをのせた宮城の郷土料理。いくらは別添えになっています。

このほか、秋限定の「あぶくま山菜栗めし」（価格：900円）も同日限定で登場します。

【11月21日(金) 限定販売】

網焼き牛たん弁当

価格：1,480円

紐を引くだけで温まる、仙台名物の牛たんと麦飯のお弁当です。

平泉うにほたて重

価格：1,780円

特製醤油ベースで煮込んだ蒸しウニと、大粒なホタテ、いくらを敷き詰めた贅沢な一品です。

東北にちなんだグルメが多数ラインナップ

東北のご当地グルメを再現した商品や、ご当地食材を使用したフェア期間限定のおにぎり・サンドイッチ・お弁当などが登場。

パンやお菓子、飲み物なども揃い、身近な店舗で東北を感じることができます。

新幹線で届く「東北のうまいもん」

東北新幹線から東海道新幹線へ載せ替えて運ばれる、「ずんだ餅」「栗だんご」「アップルパイ」「わらび餅」が一部店舗に登場！

当日朝に作られたばかりの現地の味わいを、週替わりで楽しめます。

鳥獣戯画コラボグッズ＆プレゼントキャンペーン

「鳥獣戯画日本全国巡り旅」シリーズから、山形・宮城・福島デザインのグッズがフェアに合わせて登場します。

さらに、対象商品を含む税込700円以上購入のレシートで応募できる「東北のブランド米プレゼントキャンペーン」も実施されます。

（応募期間：2025年11月11日〜12月8日 ※TOKAI STATION POINTアプリが必要）

毎日の駅利用が楽しくなる、東北の魅力が詰まったフェア。

この機会に、東北の“うまいもん”を堪能してみてはいかがでしょうか。

JR東海リテイリング・プラスで開催される「日本全国うまいもん巡り旅―東北編―」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 仙台名物の牛たんのお弁当も！JR東海リテイリング・プラス「日本全国うまいもん巡り旅―東北編―」 appeared first on Dtimes.