ソニーグループは１１日、２０２６年３月期連結決算（国際会計基準）の業績予想を上方修正した。

本業のもうけを示す営業利益は前期比１２・０％増の１兆４３００億円と、８月時点の予想より１０００億円上振れし、過去最高を見込む。人気漫画「鬼滅（きめつ）の刃」シリーズの映画の大ヒットや円安進行が追い風となる。

売上高は０・３％減の１２兆円、最終利益は１・６％減の１兆５００億円と、８月時点からそれぞれ３０００億円、８００億円上方修正した。業績をけん引するのは、稼ぎ頭のアニメやゲームといったエンタメ事業だ。

傘下のアニプレックスが手がけたアニメ映画「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座（あかざ）再来」は全世界で７７５３万人の観客を動員し、総興行収入は９４８億円（１０月１３日時点）を突破。アニプレックスを含む音楽分野の営業利益は２５０億円上振れする見込みで、「鬼滅の刃」と映画「国宝」のヒットが大きく寄与する。

ソニーは売上高の海外比率が約９割を占め、円安の進行も業績押し上げにつながる。対ドルの想定為替レートは８月時点の１ドル＝１４３円前後から１４５円前後に、対ユーロは１ユーロ＝１５７円前後から１６４円前後にそれぞれ見直した。

一方、トランプ米政権の関税政策の影響については当初、営業利益を７００億円押し下げると見込んでいたが、半導体事業の受注状況を見直した結果、５００億円に減額した。

同時に発表した２５年９月中間連結決算は、売上高が前年同期比３・５％増の５兆７２９５億円、最終利益は１３・７％増の５７０４億円だった。