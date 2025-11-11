ºäÅì¶Ì»°Ïº¡¢ÌÚÂ¼ÎµÂ¢¡õÅ°Æó·»Äï¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò±é½Ð¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¾¶Ê¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¼¤Ç¡×
²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ºäÅì¶Ì»°Ïº¡Ê75¡Ë¤¬11Æü¡¢±é½Ð¤¹¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖÌÚÂ¼ÎµÂ¢¡¡ÌÚÂ¼Å°Æó¤¬²Î¤¦ºäÅì¶Ì»°Ïº¤ÎÀ¤³¦¡×¼èºà²ñ¤òÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤¤¡¢ÌÚÂ¼ÎµÂ¢¡Ê36¡Ë¡¢ÌÚÂ¼Å°Æó¡Ê34¡Ë¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£ÎµÂ¢¤ÈÅ°Æó¤Ï±é²Î²Î¼êÄ»±©°ìÏº¡Ê73¡Ë¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢·»Äï¥Ç¥å¥ª¡ÖÎµÅ°Æüµ¡×¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£
¶Ì»°Ïº¤¬¹½À®¡¢±é½Ð¡¢MC¤òÌ³¤á¡¢50Ç¯Âå¡¢60Ç¯Âå¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤ä¥«¥ó¥Ä¥©¡¼¥Í¡¢J¡ÝPOP¤Ê¤ÉÉý¹¤¤²»³Ú¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£¶Ì»°Ïº¤Ï¡Ö²û¤«¤·¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ì¾¶Ê¤ò¡¢2¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¼¤ÇºÆÀ¸¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
ÎµÂ¢¤Ï¡Ö¸÷±É¤Êµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢Å°Æó¤â¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤ÈÂÎ¤òÃÃ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¶Ì»°Ïº¤È¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÉã¡¢Ä»±©°ìÏº¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢ÎµÂ¢¤Ï¡Ö¤Õ¤À¤ó¤Ï¸ÀÍÕ¤¬¾¯¤Ê¤¤¿Æ»Ò¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ëº£²ó¤Ï¡Ø¤ªÁ°¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡Ù¡Ø¼ºÎé¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤í¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£Å°Æó¤â¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ìµ¸ý¤Ç¥·¥ã¥¤¤Ê¿Í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»Ñ¤Ç¡Ø¶Ì»°Ïº¤µ¤ó¤È¤´ÈÓ¿©¤Ù¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
26Ç¯4·î2¡Á3Æü¡¢Åìµþ¡¦¿·¶¶±éÉñ¾ì¤Ç¡£