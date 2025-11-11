鳥インフルエンザが県内で今シーズン初めて確認されてから1週間。11月8日には2例目が確認され、90万羽を超えるニワトリが処分されます。スーパーではすでに卵が値上がりするなど影響が広がっています。



新潟市西区にあるスーパー「いちまん」です。卵の売り場を前に聞こえてきたのは…



〈買い物客〉

「高くなりましたね。卵は使うから厳しいね」





嘆きのような声…。Lサイズの卵1パックで価格は税込み308円。この店では仕入れ価格が10月末から上がり続けているといいます。価格の高騰の背景にあるのが鳥インフルエンザです。県内では11月4日、胎内市の養鶏場で今シーズン初めて確認され、その4日後には別の養鶏場で2例目が確認されました。計91万羽が処分されます。〈買い物客〉「（昔は）120、30円ぐらい そういう時があったかな。また鳥インフルエンザで鳥がいなければなおさら高くなる」10日は卵の特売日でしたがそれでも218円。店長も思わず…〈いちまん 高井 栄二朗店長〉「高い。きのう特売分の卵が初めて売れ残ってしまった。218円でインパクトはあるのかなと悩みながら」店では5年ほど前から週に3日ほど卵の特売を行っているといいますが、売れ残ったのは10日が初めてだといいます。JA全農たまごによりますと卵1キロあたりの平均卸売価格はMサイズで334円。おととしの350円に迫っています。〈いちまん 高井 栄二朗店長〉「一番値段が高い状態で年末を迎えるんじゃないかなと。売り上げとかも下がるだろうしいろんな面で心配している。どうしようかなと困っている状態です」ショーケースに並ぶ甘いスイーツ…新潟市中央区の中条たまご直売所では卵に加え、卵を使ったスイーツなどを販売しています。中でも一番人気はこちらのプリン。（リポート）「ではいただきます。とても濃厚でなめらかの食感、おいしいです。ただプリンに使われている卵、ある影響を受けているといいます」〈中条たまご直売所 店長 三宅孝幸さん〉「今回の鳥インフルエンザの発生によりまして一時的ですが当社の運営している養鶏場も移動制限がかかりまして翌日には解除されたんですが一時的に卵を出荷できない状況になりました」こちらの直売所では自社の養鶏場で採取した卵を販売していますが胎内市で発生した鳥インフルエンザの影響で一時的に卵の出荷が止まったといいます。〈中条たまご直売所 店長 三宅孝幸さん〉「お客様に商品を提供できなくなりますので我々としては非常に大きな問題だと思っています。我々としては非常に脅威に感じております」こうした中、飲食店からは県内で鳥インフルエンザが確認されてから卵の予約注文が増えたといいます。〈中条たまご直売所 店長 三宅孝幸さん〉「物量の確保が懸念されているということで前もっての予約注文が増えた気がします。例年でいきますと発生時というのがこの10月末から翌年の3月ごろまでが鳥インフルエンザの発生時期となっていますのでこの間というのはまだまだ油断できない」これから年末に向けて卵の需要が高まる中、鳥インフルエンザの影響が広がっています。