エディオンは、ニトリとの共同開発商品であるナノうるおいミスト美髪ドライヤーを、11月18日から店頭（一部、取り扱いのない店舗もある）および同社のインターネット通販サイト（エディオンネットショップ）で取り扱いを開始する。

近年、コロナ禍をきっかけに美容意識がますます高まる中、ヘアドライヤーに求められるニーズも、「髪を乾かす」から「髪をケアする」ことへと変化しており、速乾性能、髪のツヤやまとまりを向上させるなど、ヘアケア機能が充実した高機能ドライヤーが注目を集めている。

こうした社会背景を受けて、高機能ドライヤーをより手軽に楽しんでもらいたいという想いから、今年3月にニトリと共同開発をした高濃度マイナスイオンヘアケアドライヤーを発売し、好評を得ている。

そして、よりヘアケア性能を向上させた商品の開発にエディオン／ニトリの両社で取り組み、今回新たに「ナノうるおいミスト美髪ドライヤー」を発売することとなった。

同品は、「ナノうるおいミスト」を高濃度マイナスイオンとともに放出することで、毎日のヘアドライを通して、水分保持力を高める効果が期待できる（ナノうるおいミスト」あり、なし（風速：強／風温：高）で15日間使用した場合の髪の毛の水分保持力を比較。使用環境（室温・湿度）や髪質によって効果が異なる（ニトリ調べ））。髪がうるおいやすくなり、ツヤのあるサラサラ髪へと導く。

温風と冷風を数秒おきに自動で切り替えることで、髪ダメージを軽減し、髪の艶が向上する（高温高風速でヘアドライした場合との光沢度合いを比較。実際の使用環境（温度・湿度など）によって効果は異なる（ニトリ調べ））「温冷循環モード」、50℃以下のやさしい温風（吹き出し口から20cm位置の風温を計測（ニトリ調べ））で髪を乾かし、髪と頭皮のダメージを抑える（ソフトケアモード（風速：弱／風温：中）でヘアドライした場合と風速：強／風温：高でヘアドライした場合の髪の引張強度を計測。使用環境（室温・湿度）や髪質によって効果は異なる）「ソフトケアモード」を搭載した。どの運転モードでも「ナノうるおいミスト」が自動的に放出されるため、特別なケアを意識せずとも、自然にヘアケアができるのが特長とのこと。日々のヘアドライ時間が、髪のコンディションを整える美容タイムに変わる。

もう1つの特長である速乾性能について、高効率ブラシレスDCモーターの採用によって大風量化を実現した。

本体は従来モデルでも好評を頂いているノズルが短いT字型デザイン、コンパクトな形状で取り回しがしやすいサイズとなっている。

また、手入れ用の「フィルタークリーンモード」を搭載。フィルターを外し、ファンを逆回転させることで逆噴射を行い、吸込口についた埃や髪の毛を落としやすくする。

［小売価格］1万4900円（税込）

［発売日］11月18日（月）

エディオン＝https://www.edion.co.jp

ニトリ＝https://www.nitori.co.jp