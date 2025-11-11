

「明星 Rahmen Eddie 監修 たらこ仕立てのチーズクリームヌードル」

明星食品は、カップめん「明星 Rahmen Eddie 監修 たらこ仕立てのチーズクリームヌードル」を、11月24日に発売する。

「Rahmen Eddie」は、東京・新宿に2023年にオープンした人気ラーメン店。店内にネオンやオリジナルイラストがちりばめられており、まるでカフェのようなおしゃれ空間となっている。そこで提供されるラーメンは、味はもちろん見た目にもこだわっており、SNS映えすると人気となっている。

今回の商品は、お店で提供されている「濃厚リコッタチーズのタラコクリームラーメン」をイメージしている。こちらのメニューはリコッタチーズをふんだんに使用した、まるでパスタのような滑らかなクリームスープが特徴とのこと。カップめんでは、お店のメニューのポイントであるチーズのミルキーな風味と、そのコク、そしてたらこの旨みを、クリームチーズパウダーや魚醤などに特製のフレーバーオイルを組み合わせ、さらにつぶつぶのフリーズドライたらこを加えたスープに、見た目・味・食感が“ほぼたらこ”なたらこ風カマボコと小ねぎを合わせて表現した。

パッケージは、商品のミルキーさを表現すべく「水色」をキーカラーとして用い、お店をイメージしたネオン文字や監修店オリジナルのイラストを配置。おいしさとおしゃれさを両立させる「映えるパッケージデザイン」にした。パッケージを眺めながら、ぜひ人気店「Rahmen Eddie」の味を楽しんでほしいという。

［小売価格］278円（税別）

［発売日］11月24日（月）

明星食品＝https://www.myojofoods.co.jp