ブルボンは、今年に発売60周年を迎えた同社のロングセラー商品「ホワイトロリータ」の味わいをイメージした缶飲料「ホワイトロリータドリンク缶180」を来年3月24日に発売する。

「ホワイトロリータドリンク缶180」は、ミルク風味のまろやかなやさしい甘さを楽しめるアイス専用の飲料。ミルクのまろやかで落ち着いた味わいの奥に、クッキーの香ばしさをまとったような風味が広がり、まるでクッキーのホワイトロリータを食べた時のような“あの味”を楽しめる。

見た目にもホワイトロリータを想起させる特徴的なデザインで、ロングセラーのおいしさをドリンクでも楽しめる商品となっている。

“ホワイトロリータドリンク”の発売と同時に、3月に発売した“ルマンドココアドリンク”をリニューアルする。気温が高くなる時期でもすっきりした飲み心地になるよう配合を見直し、かつ“ルマンド感”をアップさせた味わいを楽しめる。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2026年3月24日（火）

ブルボン＝https://www.bourbon.co.jp