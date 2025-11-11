「パワハラ」「セクハラ」と並び、今、社会問題となっている顧客や取引先からの過剰なクレーム、「カスタマーハラスメント」。

自治体による防止条例の制定や国による法改正など対応が急ピッチで進む中、石川県内での「カスハラ」の実態と対策を探ります。

「片方だけドリンクの飲み放題頼んで片方は頼まない。ご飯のおかわり自由を片方が頼んで（片方は）頼まない。頼まない人に（ドリンクやご飯）を回すそのことを注意するとはらをたてる。「どこにそういうことが書いてあるんだよ」でもちゃんと書いてある。そこでうちの従業員が腕を引っ張られて、嫌な思いをした。これはカスハラですよね」

カスハラ＝カスタマー・ハラスメントの実情を赤裸々に話すのは穂のしずくイオンモール白山店など8つの飲食店を経営するこよみグループの桑原隆樹社長です。

カスハラとは、顧客や取引先などからのクレームや言動のうち、要求の手段や態度が社会通念上不当で従業員の働く環境を害する行為のことです。

桑原社長は、カスハラを受けた従業員が「客の大声が耳について退職することになった」また「レジで大声で、レジ遅いぞと怒鳴られて、主婦の方だが2日間ぐらい涙が止まらなくて怖い思いをした」と被害を受けたことを打ち明けます。

このようにカスハラを受けた従業員は精神的な大きな傷を負うことから今では、パワハラやセクハラとともに社会問題となっています。

こよみグループでは従業員を対象としたカスハラ対策の研修会を定期的に開いています。

この日の研修ではビデオでカスハラのポイントを確認した後、実際に店舗であった事例から対応策や会社の方針を従業員と共有しました。

桑原社長は、「会社としては皆さんの安心、安全を守っていかなければならない皆さんと客は同じ位置です。全部。同じ位置なんですよ。昔みたいにお客様は神様ですではない」と強調します。

従業員を守るためカスハラには毅然とした態度で臨むという桑原社長ですが、「クレーム」と「カスハラ」の線引きの難しさも指摘します。

「料理が冷めているよとかもう少し盛り付けいいのにしたらいいよとかありがたいクレームもありますので、全部のクレームがカスハラに繋がるとかそういうことではない。従業員もはなからこれはカスハラだと思うのではなくて、まずはクレームから客の話を聞いて、客の考えていることを聞き出すことからさせている」と話します。

企業や団体にカスハラ対策の講習会を開く金沢市の社会保険労務士、朴遥子さんは、カスハラは年々増えているとしたうえで、「良かれと思って言っている行為というものも結局、言い方が間違っている、その態度が行きすぎてしまっている、社会通念に照らした時にそういうふうになってしまうと言っている内容が正しいのに言いかがた悪いせいでカスタマーハラスメントに該当してしまうことがあります」警鐘を鳴らします。

こうしたカスハラに対し、対応に苦慮しているのが、バスや病院など公共性の高いサービスを扱う業種です。

利用を拒むのが難しいことがその原因として挙げられます。

県内で路線バスを運行する北陸鉄道では、23年の法改正により、運転手の名前を車内に掲示しなくても良くなったことからネームプレートを取り外しています。

名指しでの暴言やSNSでの個人に対する誹謗中傷を防ぐためです。

朴代表は、「カスタマーハラスメントは許しませんというようなポスターですねこういう行いをするとカスタマーハラスメントに該当します、というものを店に貼っているような企業がどんどん増えている」と話します。

こよみグループでもカスタマーハラスメントに対する基本方針をレジの近くに貼ってあるほか、北陸鉄道でも10月からホームページやチケットセンターなどに対応策を掲示して周知しています。

全国的にもカスハラの防止対策は進んでいます。

2025年4月、東京都や北海道などがカスハラ防止条例を制定したほか6月には、国も全ての企業にカスハラ防止を義務づけ、従業員の安全配慮を求める法律を可決していて、26年度には施行されることになっています。

馳知事は、「あらゆる雇用環境においてカスタマーハラスメントはあってはならないということを宣言する必要がある」と定例の記者会見で話し防止条例についても検討するとしています。

うしたカスハラの防止条例制定の動きについて、こよみグループの桑原社長は、「客が悪いという視点ではないが条例があることで会社とすれば頑張っている従業員に対してしっかり理不尽なことに対しては守ってあげられるので条例が基準になることが非常にありがたい」と話します。

また金沢ひばり社労士事務所の朴代表は、「今までは正当だと思っていたこの言い方、内容に関しても今はこういうふうに人格否定に取られてしまうからダメなんだということ時代の変化についていくことはみんなに求められていると思う」と注意を促します。

県は、カスハラの実態を把握するための事業費を12月補正予算案に盛り込む方針です。

誰もが加害者になりうることを一人一人が今一度、自覚することが私たちの今すぐできるカスハラ防止の第一歩ではないでしょうか。