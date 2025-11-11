ノエビアグループの常盤薬品工業は、メイクアップブランド「エクセル」から、美容液で包み込むプレミアムなスキンケアパウダー「エクストラリッチ セラムインパウダー」の限定色「EX04（シマーラベンダー）」と、透明感溢れる繊細なハイライトパウダー「エクセル ドレープド シマーグロウ」の限定色「DS04（スノーグロウ）」を、11月11日から発売する（発売日はメーカー出荷日となる。購入可能日は各店舗によって異なる）。なお、10月28日からAmazonおよびエクセル公式オンラインショップで先行販売している。

「エクストラリッチ セラムインパウダー」は、触れた瞬間肌に溶け込み、贅沢なうるふわ肌に仕上げるエクセル最高峰のスキンケアパウダー。パウダーが肌の上でとろけるようにやわらかく仕上がるメルティレア処方を採用し、リッチな使用感でワンランク上のなめらかな肌ざわりを叶えた。さらに浸透型ビタミンC（パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na（保湿））、ナイアシンアミド、グリシルグリシン（ジペプチド−15（保湿））、5種のセラミド（セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、コメヌカスフィンゴ糖脂質（すべて保湿））（すべて保湿）をはじめとした、肌をケアするこだわりの20種の美容液成分（コメヌカスフィンゴ糖脂質、ナイアシンアミド、パルミチン酸アスコルビルリン酸3Na、セラミドEOP、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、ジペプチド−15、アゼロイルジグリシンK、ノイバラ果実エキス、エクトイン、パンテノール、アラントイン、グリチルレチン酸ステアリル、ツボクサエキス、ピリドキシンHCl、トコフェリルリン酸Na、ポリクオタニウム−51、スイゼンジノリ細胞外多糖体、シロキクラゲ多糖体（すべて保湿））を贅沢配合。透明感のある、しっとり贅沢なうるふわ肌が続く。

「ドレープド シマーグロウ」は、肌に自然な奥行きと透明感のあるツヤを演出するハイライトパウダー。色と輝度が異なるパールをMIX配合。内からにじみ出るような上品かつ繊細な輝きで、光を透過するシアーな仕上がりが叶う。高密着処方でつけたての輝きをキープ。粉飛びすることなく、肌に溶け込むようにフィットする。うるおいを守る美容液成分配合（スクワラン、シアバター（シア脂）、ホホバ種子油／すべて保湿）。肌当たりがやわらかなオリジナルブラシにもこだわった。

この冬のコレクションテーマは「Snow Forest −スノーフォレスト−」。雪景色のような幻想的な世界観から着想を得た、澄み渡る透明感と繊細な美しさをまとう限定コレクションになっている。



「エクストラリッチ セラムインパウダー EX04（シマ―ラベンダー）」

「エクストラリッチ セラムインパウダー EX04（シマ―ラベンダー）」は、儚さと透明感をまとうツヤ肌に仕上げるラベンダーカラー。青みと赤みのバランスにこだわり、パーソナルカラー問わず使える、柔らかく肌に馴染む色味に仕上げた。透明感を引き出すパープル・ブルー・ホワイト3種のパールを配合し、繊細な冬の空気感を感じるカラーとなっている。



「ドレープド シマーグロウ DS04（スノーグロウ）」

「ドレープド シマーグロウ DS04（スノーグロウ）」は、内から溢れ出るような透明感ときらめきを表現したハイライトパウダー。涼やかで透けるような青みカラーでありながら、ほんの少し赤みを混ぜることで、肌馴染みも意識した。既存色に比べてパールの種類を増やし、華やかさときらめきを演出する。

冬の美しさと繊細さを詰め込んだ限定パッケージ。夕方の幻想的な光を反射して煌めく雪の表情をデザインに落とし込み、澄み渡る空気の透明感を感じるような、冬の世界観を表現した。2品の合わせ使いで、それぞれのカラーが引き立つ組み合わせとなっている。ホリデーシーズンならではのときめきを楽しめる。

［小売価格］

エクセル エクストラリッチ セラムインパウダー EX04（シマ―ラベンダー） 17g：2640円

エクセル ドレープド シマーグロウ DS04（スノーグロウ）：1760円

（すべて税込）

［発売日］11月11日（火）

常盤薬品工業＝https://www.tokiwayakuhin.co.jp