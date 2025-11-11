

「THE MYTOL ウィンターコフレ 2025」

大正製薬は、エイジングケア（年齢に応じた手入れのこと）ブランド「THE MYTOL（ザ マイトル）」から、「THE MYTOL ウィンターコフレ 2025」を11月11日から同社通販サイト「TAISHO BEAUTY ONLINE」で数量限定発売する。

1年の締めくくりに「THE MYTOL」が贈るコフレは、発売から3周年を迎え、33万本（累計販売本数 2022年1月〜2025年4月30日現在 大正製薬調べ）を突破した人気アイテムの先行美容液「ザ マイトル エッセンス」本品と、4月に期間限定で発売し、好評につき現在再限定販売中の日本初（薬用保湿成分ヘパリン類似物質と薬用美白成分プラセンタエキスを配合したシートマスクとして（先行技術調査およびMINTEL GNPDによる同社調べ 2024年11月））処方の「ザ マイトル 薬用マスクドライレスキュー」2枚に加え、雪の世界をイメージしたオリジナルの「スノーツイードポーチ」が付いた、この冬限りの特別なセットになっている。

さらに、注文した人の中から10名に、JCBギフトカード1万円分も抽選であたる嬉しいプレゼントも。1年間がんばった自分へのご褒美や、大切な人へのギフトとしてもおすすめとなっている。



「ザ マイトル エッセンス 30mL」

「ザ マイトル エッセンス 30mL」は、先端皮膚科学研究に基づき生まれた、キメを整えふっくらハリ感のある肌に導く、洗顔後のまっさらな肌に使う先行美容液。薬用シワ改善成分「ナイアシンアミド」、203種類の成分から厳選したハリを与え、透明感（うるおいを与えて、キメの整った肌印象のこと）ある肌へとアプローチする保湿・ハリ付与成分「MT‐グロウコンプレックス」、「セラミド（米ヌカスフィンゴ糖脂質、スフィンゴ糖脂質）ナノカプセル」を配合した。



「ザ マイトル 薬用マスク ドライレスキュー」

「ザ マイトル 薬用マスク ドライレスキュー」は、日本初の2つの薬用成分「ヘパリン類似物質」と「プラセンタエキス」を配合した薬用シートマスク。引きあげながらピタッと肌に密着させることにもこだわり、伸縮性が高く、こめかみ・あご下・鼻の下の4ヵ所のカットラインが特長のシートマスクを採用している。

［小売価格］1万1000円（税込）

［発売日］11月11日（火）

大正製薬＝https://www.taisho.co.jp