ウエルシア薬局は、プライベートブランド（以下、PB）「くらしWelcia」から、「私の顔にやさしくふれるフラットシート！抗菌フェイシャルタオル」、「からだWelcia」から、「無漂白コットンとエンボス加工が出会ったフェイシャルタオル」を11月12日に全国のウエルシア薬局で発売する。

フェイシャルタオルは近年、スキンケア意識の高まりとともに清潔さや肌へのやさしさを重視する傾向にある中で「からだWelcia」から発売した「まだタオルで拭いてるの？抗菌フェイシャルタオル」は、発売からわずか1年足らずで累計15万個の売上を突破した。第一弾の反響から見えてきたのは“日々の使いやすさ”へのニーズ。そこで今回新商品として登場する第二弾は“手にとりやすい価格・毎日の使いやすさ”を追求、第三弾では“素材へのこだわり”に焦点を当てて開発された。

第二弾である「私の顔にやさしくふれるフラットシート！抗菌フェイシャルタオル」は抗菌加工はそのままに、摩擦を低減したプレーンなシートを採用。日常的に惜しみなく使える100枚入として、より手に取りやすい仕様に進化した。

第三弾である「無漂白コットンとエンボス加工が出会ったフェイシャルタオル」は、国内ではまだ珍しい添加物や蛍光剤不使用の無漂白のコットンを100％使用し、エンボス加工を施し、敏感肌の人や素材にこだわる人に、やさしい1枚を目指した。

同シリーズは環境配慮型素材「FSC認証レーヨン」や「無漂白コットン」の採用など、サステナブルな視点も重視しており、肌へのやさしさと同時に、地球へのやさしさも叶えるものづくりを目指している。



「私の顔にやさしくふれるフラットシート！抗菌フェイシャルタオル」

「私の顔にやさしくふれるフラットシート！抗菌フェイシャルタオル」は、水回りでの保管時も衛生的な抗菌加工はそのままに、フラットシートを採用し、摩擦を低減した使い心地を実現した。より使いやすい100枚入りの大容量で新登場する。手にとりやすい価格で、毎日使いやすく清潔かつ快適に使える。持続可能な森林管理のもとで生産された木材パルプを原料としており、環境配慮型の再生繊維を使用している。



「無漂白コットンとエンボス加工が出会ったフェイシャルタオル」

「無漂白コットンとエンボス加工が出会ったフェイシャルタオル」は、肌あたりが柔らかく、吸水性に優れているコットンに、エンボス加工を施し、肌当たりと高い拭き取り性能を両立させた。添加物や漂白剤を使わず、無漂白コットンを採用。敏感肌の人や素材にこだわる人に手にとってもらいたい、肌にも環境にも配慮した、やさしさで選べるタオルとなっている。

［小売価格］

私の顔にやさしくふれるフラットシート！抗菌フェイシャルタオル：437円

無漂白コットンとエンボス加工が出会ったフェイシャルタオル：547円

（すべて税込）

［発売日］11月12日（水）

ウエルシア薬局＝https://www.welcia-yakkyoku.co.jp