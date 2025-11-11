¡Öµã¤¤¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤¬½é¾·½¸¤Î¿´¶ÌÀ¤«¤·¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¡Ö¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó/¥Ù¥ë¥®¡¼¡Ë¤¬11Æü¡¢ÂåÉ½³èÆ°Ãæ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï10Æü¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î³èÆ°¤È¤Ê¤ë¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Ë¸þ¤±¤Æ»ÏÆ°¡£11·î¤Ï¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¤Î¥Û¡¼¥à2Ï¢Àï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢11Æü¤Ë¤Ï¾·½¸¤µ¤ì¤¿Á´26Ì¾¤¬¹çÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß24ºÐ¤Î¾®µ×ÊÝ¤Ï2019Ç¯¤Ë¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤ÎU¡Ý23¥Á¡¼¥à¤Ë²ÃÆþ¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯²Æ¤Ë¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ø´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç¤ÏÀµ¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï47»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¡¢Ç°´ê¤ÎÂåÉ½½é¾·½¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®µ×ÊÝ¤Ï¡Öµã¤¤¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁª½Ð»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÉð´ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ê¶áµ÷Î¥¤Î¥·¥å¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥×¤ÏÃ¯¤Ë¤âÉé¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ÖºÇ¶á¤Ï¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤ÎÂÐ±þ¤¬¤¢¤Þ¤êÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²ÝÂê¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£14Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¤ÎÆÃÄ§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥¢¥Õ¥ê¥«Àª¤ÏÉÔ°Õ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤ä¥í¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç½àÈ÷¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È·Ù²ü¿´¤â½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤ÎÂåÉ½¤Ç¤Ï¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤éÃ«¸ý¾´¸ç¤Ë²Ã¤¨¡¢¾®µ×ÊÝ¤È¸åÆ£·¼²ð¤¬½éÁª½Ð¡£Æ±¥¯¥é¥Ö½Ð¿È¼Ô¤ò´Þ¤á¤ë¤È¹ç·×8Áª¼ê¤¬¾·½¸¤µ¤ì¤¿¡Ê¢¨¸å¤ËÎëÌÚºÌ±ð¤ÏÂåÉ½Î¥Ã¦¡Ë¡£Ã«¸ý¤«¤é¤Ï¡Ö»þ´Ö¤Î»È¤¤Êý¤«¤é¥Ô¥Ã¥Á¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö¡Ê³ùÅÄ¡ËÂçÃÏ¤¯¤ó¤¬¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤Êý¤Ç¶Ã¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡×¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡GKÎëÌÚºÌ±ð¡Ê¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç/¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤ÏÉé½ý¡¢GKÂçÇ÷·É²ð¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡Ë¤ÏÅ·¹ÄÇÕ½Ð¾ì¤Î¤¿¤áÉÔºß¡£ÂåÉ½½éÁª½Ð¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬Ë¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¾®µ×ÊÝ¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤¤¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤ºÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
