¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¥Ù¥ë¥®¡¼¤ÇÀ®Ä¹¤·20ºÐ¤Ç½é¾·½¸¡¢¸åÆ£·¼²ð¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¡ÖÆüËÜ¤ò1¤ÄÀè¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯Â¸ºß¤Ë¡×
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11Æü¡¢¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£2ÆüÌÜ¤Ï9Ì¾¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ë½Ð¤ÆÌó1»þ´Ö´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡¾·½¸¤µ¤ì¤¿Á´26Ì¾¤¬½¸¹ç¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÁª¼ê¤Ï¼¼Æâ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç´À¤òÎ®¤¹¤³¤È¤Ë¡£3ÆüÌÜ¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬»Ï¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢½é¾·½¸¤ò¼õ¤±¤¿FW¸åÆ£·¼²ð¡Ê¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤¬¥á¥Ç¥£¥¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡2028Ç¯¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤òÌÜ»Ø¤¹U¡¼22ÆüËÜÂåÉ½À¤Âå¤Ç¤â¤¢¤ë¸åÆ£¤Ï¡¢¿ë¤ËÆüËÜÂåÉ½¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤È¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢½é¾·½¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¡£¡Öº£¤Ï¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ç¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤äÀè¤ËÂÎ¤òÅö¤Æ¤ÆÌ£Êý¤ò»È¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÂåÉ½¤Ç¤É¤ì¤À¤±¤Ç¤¤ë¤«¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤·¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¤·¤Ã¤«¤êÁÀ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤«¤é¥¢¥ó¥Ç¥ë¥ì¥Ò¥È¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿¸åÆ£¤Ï¡¢¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤È¥»¥«¥ó¥É¥Á¡¼¥à¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤êÍè¤¿¤ê¤ÎÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥×¥í¡¦¥ê¡¼¥°¡Ê¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¡Ë¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡Ë¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¤âµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¸åÆ£¤À¤¬¡¢¹¹¤Ê¤ëÀ®Ä¹¤ò¸«¿ø¤¨¤Æº£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ø¤È¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°Àï12»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·4ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥·¥ó¥×¥ë¤Ë1Éô¤È2Éô¤Ç¤Ï¶¯ÅÙ¤â°ã¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â°ã¤¦¤Î¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤¹¤´¤È¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥È¥Ã¥×3¤È¤ä¤Ã¤¿»þ¤Ëº¹¤â´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¤½¤³¤«¤éÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤«¤¿¤ê¡¢¼«¿È¤Ç¤âÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤Ãæ¤Ç½é¾·½¸¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯Áª¤Ð¤ì¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬Ìµ¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤Èº£¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê°Ê¾å¤ËÎý½¬¤«¤é¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ä¹¿È¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Â¸µ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤â¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âµá¤á¤é¤ì¤ëËÉÙ¤Ê±¿Æ°ÎÌ¤Ç¼éÈ÷¤Ç¤â´À¤ò¤«¤¯¸åÆ£¡£¡Ö¹â¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÄ¹½ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¶¯¤µ¤âÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÂ¸µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â¤¯¤Æ¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÆüËÜ¤ò¤â¤¦1¤ÄÀè¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤±¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¾åÅÄåºÀ¤¡¢¾®Àî¹Ò´ð¡¢Á°ÅÄÂçÁ³¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¥Õ¥©¥ï¡¼¥É¤È¤·¤Æ¾·½¸¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¸åÆ£¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ï1¥È¥Ã¥×¤Ç¤â2¥È¥Ã¥×¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Àï½Ñ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Áá¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤É¤Ã¤Á¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö4¿ÍÌÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÃ¥¼è¤Ë¤â¶¯¤¤»×¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¨¡¼¥¹¤Ç¤â¤¢¤ë¾åÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½ÃÏ¤Ç¥Õ¥§¥¤¥¨¥Î¡¼¥ë¥È¤Î»î¹ç¤â´ÑÀï¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¡ÖÀè·î¤ÎÂåÉ½Á°¤Î¥æ¥È¥ì¥Ò¥ÈÀï¤â´Ñ¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°¤Ä¾¤·¤¬Áá¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤È¡¢¾ï¤ËÁê¼ê¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤Î´Ö¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÇØ¸å¤ËÈ´¤±¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÏÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Åð¤á¤ë¤â¤Î¤¬Â¿¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡20ºÐ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î´üÂÔ¤â¤«¤«¤ë¸åÆ£¡£¥í¥ó¥°¥¹¥í¡¼¤âÅê¤²¤é¤ì¤ëÄ¹¿È¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤ÏÆüËÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
