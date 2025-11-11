セブン−イレブン・ジャパンは、濃厚チョコアイス「生チョコ包み」を全国のセブン−イレブンで11月18日から順次発売する。

同商品は、濃厚なチョコの味わいにこだわり抜いて生チョコを増量。バニラアイスをまるごと生チョコで包み込むように仕立て、口いっぱいにバニラアイスのコクと濃厚な生チョコの風味が広がる。疲れたときの心満たすご褒美として、ぜひ賞味してほしい考え。

チョコレート市場では、カカオ豆の価格高騰＝「カカオショック」がある今だからこそ、消費者に笑顔を届けるチョコアイスを、提供したいという想いから今年も「生チョコ包み」の発売に至った。



「生チョコ包み」

最大の特長は、クリーミーなホイップ風バニラアイスを生チョコで包んだ“とろけるくちどけ”。冷凍庫から出してすぐに、生チョコのやわらかくとろける食感と、冷たいアイスの美味しさが一体となった濃厚な味わいが楽しめる。チョコ好きの人にこそ食べて、その美味しさを確かめてもらいたい一品となっている。

「生チョコ包み」の周囲にはココアパウダーがきれいにまぶされており、上品な見た目となっている。食べると、バニラアイスを包んでいる生チョコが溶け出し、濃厚な味わいが口いっぱいに広がる。冷たくてコクのあるバニラアイスとの相性も抜群だとか。今年は生チョコを増量。チョコレート本来の香りとコクが楽しめる。アイスとは思えない一品で、日頃のご褒美にも最適となっている。

［小売価格］318円（税別）

［発売日］11月18日（火）から順次

セブン−イレブン・ジャパン＝https://www.sej.co.jp