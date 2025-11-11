「安定の遠近感バグり写真最高」男性コンビ＆女性コンビの身長差ショットが話題に！「さすがにデカい」
大宮ラクーンよしもと劇場の公式X（旧Twitter）アカウントは11月9日、投稿を更新。お笑いコンビ・囲碁将棋とDr.ハインリッヒの集合ショットを公開し、話題となっています。
【写真】「だまし絵を超えるバグ感」
ファンからは「？！」「身長差凄い」「この2組の身長差たまらん！」「だまし絵を超えるバグ感」「安定の遠近感バグり写真最高」「さすがにデカい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【写真】「だまし絵を超えるバグ感」
「だまし絵を超えるバグ感」同アカウントは「『#大宮Highandlow』ご来場・ご視聴ありがとうございました！」とつづり、1枚の写真を投稿。囲碁将棋とDr.ハインリッヒの2組の集合ショットを載せています。Dr.ハインリッヒの2人の頭は、囲碁将棋の2人の肩くらいの高さにあり、身長差がとんでもないです。
男性コンビと並んでも……9日の投稿では、囲碁将棋とDr.ハインリッヒ、そしてお笑いコンビ・黒帯の6人での集合ショットを公開。囲碁将棋の2人は、黒帯の2人と並んでもかなり大きいことが分かります。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)