大宮ラクーンよしもと劇場の公式X（旧Twitter）アカウントは11月9日、投稿を更新。お笑いコンビ・囲碁将棋とDr.ハインリッヒの集合ショットを公開し、話題となっています。

【写真】「だまし絵を超えるバグ感」

同アカウントは「『#大宮Highandlow』ご来場・ご視聴ありがとうございました！」とつづり、1枚の写真を投稿。囲碁将棋とDr.ハインリッヒの2組の集合ショットを載せています。Dr.ハインリッヒの2人の頭は、囲碁将棋の2人の肩くらいの高さにあり、身長差がとんでもないです。

ファンからは「？！」「身長差凄い」「この2組の身長差たまらん！」「だまし絵を超えるバグ感」「安定の遠近感バグり写真最高」「さすがにデカい」などの声が寄せられました。

男性コンビと並んでも……

9日の投稿では、囲碁将棋とDr.ハインリッヒ、そしてお笑いコンビ・黒帯の6人での集合ショットを公開。囲碁将棋の2人は、黒帯の2人と並んでもかなり大きいことが分かります。気になった人は、ぜひチェックしてみてくださいね。

(文:堀井 ユウ)