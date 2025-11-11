森永製菓は、「ダース」ブランドから、3層仕立ての贅沢な味わいととろけるくちどけが楽しめる「ダースプレミアム＜焦がしキャラメル＞」「ダースプレミアム＜ピスタチオ＞」を11月25日に期間限定で発売する。また、定番の「ダース＜ミルク＞」「白いダース」は生クリームを増量し、よりやさしいくちどけの冬限定品質を11月下旬から順次発売する。



「ダースプレミアム＜ピスタチオ＞」

「ダースプレミアム＜焦がしキャラメル＞」は、焦がしキャラメルとコク深いミルクチョコレートが相性抜群の3層仕立ての「ダース」。「ダースプレミアム＜ピスタチオ＞」は、とろけるようなピスタチオの余韻を感じるチョコレートを、クリーミーなホワイトチョコレートで挟んだ。

12月12日の「ダースの日」を記念し、今だけの特別な味わいを届けることで、消費者に笑顔を届けていく考え。

「ダースプレミアム＜焦がしキャラメル＞」は、とろけるようなキャラメルの余韻を感じるチョコレートを、やさしいミルクのコクを楽しめるチョコレートでサンドした。

左から：「ダース＜ミルク＞」「白いダース」

「ダース＜ミルク＞」と「白いダース」では、通常品に比べて生クリームを増量し、濃厚なミルクのコクと、よりやさしいくちどけが楽しめる冬限定の「ダース」として発売する。

［小売価格］オープン価格

［発売日］

ダースプレミアム＜焦がしキャラメル＞：11月25日（火）

ダースプレミアム＜ピスタチオ＞：11月25日（火）

ダース＜ミルク＞：11月下旬順次切り替え

白いダース：：11月下旬順次切り替え

森永製菓＝https://www.morinaga.co.jp