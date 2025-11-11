好き＆ビールを飲んでみたい「山形県のクラフトビールブルワリー」ランキング！ 2位「米沢ジャックスブルワリー」、1位は？
All About ニュース編集部では、2025年10月28〜30日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に「クラフトビールのブルワリーに関するアンケート」を実施しました。
その中から、「好き＆ビールを飲んでみたい山形県のクラフトビールブルワリー」ランキングの結果をご紹介します。
※20歳未満の飲酒は法律で禁止されています
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「ラ・フランスやさくらんぼなど、山形の果物を使ったフルーツビールがおいしいです」（60代男性／新潟県）、「IPAやペールエールなどの定番から限定ビールまで、個性豊かなクラフトビールを製造・販売しており、美味しいビールだからです」（60代男性／愛知県）、「米沢牛と一緒に飲んでみたいと思ったからです」（50代男性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「クラフトビールを初めて飲む方にお勧めしたくて選びました。クセがあって苦手だと言われがちですが、こちらのクラフトビールはそのような方も飲みやすいかと思います」（40代女性／東京都）、「月山の雪解け水を使用し、ドイツ直輸入の設備で本格的なドイツビールを作っているから」（30代女性／北海道）、「銘柄ごとに香りや苦みのバランスが違うと聞いて、どんな味か気になる」（20代女性／滋賀県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：米沢ジャックスブルワリー／60票山形県の南部、四季折々の風景が美しい米沢市に拠点を置くブルワリー。米沢市は、戦国武将・上杉謙信ゆかりの地として知られ、今も城下町の面影と豊かな自然・伝統が息づいています。米沢ジャックスブルワリーは、地元で採れた新鮮な素材と、米沢の良質な水を生かしたクラフトビールを製造。定番の味わいに加えて、季節ごとの素材や新しい発想を取り入れた限定醸造にも力を入れています。挑戦的で個性あふれるビール造りが、多くのビールファンの心を惹きつけています。
1位：月山ビール／87票山形県のほぼ中央にそびえる名峰・月山の麓、西村山郡西川町に醸造所を構えるブルワリーです。豊かな森に包まれたこの地では、雪解け水が何層もの地層を通り抜けて湧き出し、清らかでまろやかな天然水に。月山ビールは、その湧き水を仕込み水に使用し、ドイツの伝統的な醸造法に基づいて丁寧に造られています。自然の恵みを生かしたビールは、爽やかな飲み口の中に深いコクと香ばしさが広がり、山形の自然をそのまま味わうような一杯として親しまれています。
