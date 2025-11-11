Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡ÖÊÌ¤Ë¡Ä¡×ÁûÆ°¤«¤é¤É¤¦Î©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿¡©¿ÍÀ¸¤ÎÅ¾µ¡¤òÌÀ¤«¤¹¡Ö¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡×
¡¡½÷Í¥¡¦Âô¿¬¥¨¥ê¥«¡Ê39¡Ë¤¬11Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖNewsPicks/¥Ë¥å¡¼¥º¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£07Ç¯9·î¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡ÖÊÌ¤Ë¡Ä¡×ÁûÆ°¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ç±é±Ç²è¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡¢»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¡ÖÊÌ¤Ë¡Ä¡×¤ÈÊÖ¤·¡¢À¤´Ö¤«¤éÂç¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤¿Âô¿¬¡£¡Ö¤¢¤Î¤È¤¤Ï20ºÐ¤È¤«¡¢21ºÐ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¥Ô¡¼¥¯¤ÇÀº¿À¾õÂÖ¤¬²õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤¦Ë»¤·¤¯¤Æ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤ë·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¦À®ÅÄÍªÊå»á¤¬¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«?¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢Âô¿¬¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤âÉÔ´ïÍÑ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÊýË¡ÏÀ¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£ÆÃ¼ì¤ÊÀ¤³¦¤Ë¤¤¤Æ¡£Åö»þ¤Ï¼«Ê¬¤òµ¶¤Ã¤Æ¡ÈÂô¿¬¥¨¥ê¥«Áü¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡ÁûÆ°¤Î¸å¡¢Âô¿¬¤Ï³°¹ñÎ±³Ø¤ò·è°Õ¡£¡Ö¤½¤ÎÎ±³Ø¤Î´Ö¤Ç°ìÊâ°ìÊâ¡¢¼«Ê¬¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¨¤¯ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¸«ÃÎ¤é¤ÌÅÚÃÏ¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£