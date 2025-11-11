「大相撲九州場所・３日目」（１１日、福岡国際センター）

前相撲が行われ、モンゴル出身のバトルツェゲ・オチルサイハン（２３）＝伊勢ケ浜＝が、先代師匠（現宮城野親方）で第６３代横綱「旭富士」のしこ名で初土俵を踏んだ。天昇山（玉ノ井）を寄り切り白星で飾った。

前相撲の審判を務めた親方は、“史上最強の新弟子”と話題の旭富士をどう評価したのか。

二所ノ関親方（元横綱稀勢の里）は「よく稽古している体つき。まだまだ良くなるのでは」と語った。

清見潟親方（元関脇栃煌山）は「強いですよね。１５０キロでも体が締まっている」と話した。

大島親方（元関脇旭天鵬）はＹｏｕＴｕｂｅなどで旭富士の稽古動画をチェックしていたといい「一番だけでは分からないが、またスゴイのが出てきた感じ。皆情報を知っているから、お客さんも知っているから拍手も大きかった」と述べた。

過去に「小錦」の例があるが、新弟子が横綱のしこ名を受け継ぐのは極めて異例。大島親方は「以前なら十両になってからだと思うが、今は時代が違うのでは。重圧がどの程度かかるかだけど、なさそうだな、あの子の場合は」と語った。