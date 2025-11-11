【定礎】はなんて読む？町なかでよく見かけるけど読み方は...？
普段よく使うけど、実は間違ってた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「定礎」はなんて読む？
「定礎」という漢字を見たことはありますか？
ヒントは、読み方自体は意外とシンプルです。
いったい、「定礎」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「ていそ」でした！
定礎とは、建物の土台となる礎石を定めることです。
大きなビルの前などに設置されている「定礎」と書かれたプレートは、「定礎板」といいます。
定礎板を取り外したなかにある「定礎箱」には、その建物の建築図面や工事関係者名簿などが入っているのだそうですよ。
みなさんは分かりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『東急リバブル』
ライター Ray WEB編集部