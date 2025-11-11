ガサガサ・黒ずみにさよなら！美肌に近づく「ひじ＆ひざ＆かかと」のケアアイテムをご紹介♡
腕や脚がすべすべでも、関節がカサついてたら勿体無い…！そこで今回は、加藤ナナとともに、乾燥でゴワつきやすい「ひじ・ひざ・かかと」に効くおすすめのケアアイテムを2つご紹介します！高保湿バームや集中パックでしっかりチャージ。毎日のひと手間で、つるんと明るい印象へ♡
ガサガサ・黒ずみはNO【ひじ＆ひざ＆かかと】
腕や脚がスベスベでも、関節がガサガサしてるだけで魅力ダウン。他の部位より乾燥しやすいがゆえにかたくゴワつきがちなパーツだから、高保湿なバームや浸透力の高いパックなどで入念に保湿を。
Item 【BORDER FREE cosmetics】ブライトCO2フェイスパック 120g
頭から足まで全身に使える、洗い流し不要の炭酸ガスパック。角質の厚いひじやひざにも◎。
Item 【Koh Gen Do】ザ・バーム W 8g
美容オイルや美容成分を濃縮したバームは、森で深呼吸したようなウッディハーバルの香り。
撮影／花盛友里（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／吉粼沙世子（io）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子
加藤ナナ
Ray編集部 エディター 佐々木麗