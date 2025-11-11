ガサガサ・黒ずみにさよなら！美肌に近づく「ひじ＆ひざ＆かかと」のケアアイテムをご紹介♡

腕や脚がすべすべでも、関節がカサついてたら勿体無い…！そこで今回は、加藤ナナとともに、乾燥でゴワつきやすい「ひじ・ひざ・かかと」に効くおすすめのケアアイテムを2つご紹介します！高保湿バームや集中パックでしっかりチャージ。毎日のひと手間で、つるんと明るい印象へ♡

ガサガサ・黒ずみはNO【ひじ＆ひざ＆かかと】 腕や脚がスベスベでも、関節がガサガサしてるだけで魅力ダウン。他の部位より乾燥しやすいがゆえにかたくゴワつきがちなパーツだから、高保湿なバームや浸透力の高いパックなどで入念に保湿を。 リボンつきブラ 5,290円／ZARA（ザラ）グレータイトスカート 13,200円／カルバン・クライン アンダーウェア（カルバン・クライン）

Item 【BORDER FREE cosmetics】ブライトCO2フェイスパック 120g 頭から足まで全身に使える、洗い流し不要の炭酸ガスパック。角質の厚いひじやひざにも◎。 ブライトCO2フェイスパック 120g 3,480円／BORDER FREE cosmetics

Item 【Koh Gen Do】ザ・バーム W 8g 美容オイルや美容成分を濃縮したバームは、森で深呼吸したようなウッディハーバルの香り。 ザ・バーム W 8g 3,600円／Koh Gen Do（限定） 撮影／花盛友里（モデル）スタイリング／杉本奈穂（KIND）ヘア＆メイク／吉粼沙世子（io）モデル／加藤ナナ 取材・文／政年美代子

加藤ナナ

Ray編集部 エディター 佐々木麗