マツダ新「CX-30」に大反響！ 「2.5リッターも欲しい」の声も！ 220馬力超え「ターボエンジン」×4WDも採用！ 流麗ボディがイイ「26年モデル」墨国に登場

227馬力ガソリンターボ×4WD仕様に注目集まる！

マツダのメキシコ法人は2025年9月9日、現地で生産しているコンパクトクロスオーバーSUV「CX-30（シーエックス サーティー）」の新型2026年モデルを発表しました。

同モデルには、227馬力を発揮する2.5リッターターボエンジンが採用されており、SNSなどでは早速さまざまな反響が寄せられています。

マツダの新たなコンパクトクロスオーバー「CX-30」

CX-30は、マツダのデザインテーマ「魂動デザイン」を体現した美しいフォルムと、SUVらしい力強さを融合したモデルとして2019年に誕生。上質な内外装と高い走行性能で、グローバル市場でも人気を集めるコンパクトSUVです。

メキシコ仕様のCX-30は現地生産モデルで、2.5リッター直列4気筒ガソリンエンジンの自然吸気（NA）とターボの2種類をラインナップ。

NA仕様は最高出力186馬力・最大トルク252Nmを発生し、駆動方式は前輪駆動（FWD）。

一方のターボ仕様では最高出力227馬力・最大トルク420Nmを発揮し、4WDシステムを採用することで力強い走りを実現しています。トランスミッションはいずれも6速ATが組み合わされています。

今回の2026年モデルでは、最上級グレード「2.5ターボ シグネイチャー」の安全・快適装備がさらに進化。

アダプティブクルーズコントロールやスマートブレーキサポート、車線維持支援システム、ドライバーアテンションアラート、360度ビューカメラなどを新たに標準装備としています。これにより、都市部から長距離ドライブまで幅広いシーンで安心して運転できる環境が整えられました。

価格は「2.5 i」が44万1900メキシコペソ（約350万円）、「2.5 i Sport」が47万1900ペソ（約380万円）、「2.5 i グランドツーリング」が50万3900ペソ（約400万円）、「2.5ターボ シグネイチャー」が56万9900ペソ（約460万円）。

マツダ・メキシコのマーケティング担当ディレクターは、「CX-30はデザイン性と装備の充実度から、メキシコで最も人気のあるSUVのひとつです。今回のアップデートで、より安心で快適なドライブ体験を提供します」とコメントしています。

メキシコ市場におけるマツダの販売は好調で、2024年は前年比31％増の9万9797台を記録。CX-30は「マツダ3」に次ぐ販売台数を誇り、ブランドの成長をけん引する主力SUVとして、今後さらなる注目を集めそうです。

※ ※ ※

メキシコで発表された2026年モデルの新型CX-30については、SNSでも多数の反響が集まっています。

「2.5リッターターボエンジンモデルを日本でも発売してほしい」「最高出力227馬力・最大トルク420Nmってすごい」「AWDモデルをもっと展開してもらいたい」といったコメントが多く見られ、走行性能や仕様への関心が高まっています。

また、「2.5リッターNA仕様でも十分楽しめそう！」「ハザードボタンの位置やヘッドライトのデザインを少し見直してほしい」といった細部への要望もあり、CX-30のデザインや使い勝手に対するユーザーの関心も根強いようです。

一方で、「ディーゼルよりガソリンが好き」「やっぱり純ガソリンターボがいい」といった声も目立ち、マツダのスポーティな方向性に共感するコメントが多く寄せられています。