１１日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、年内での「コールドスリープ」を発表した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香がこの日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表したことを報じた。

スペシャルコメンテーターとして出演のお笑いコンビ「令和ロマン」松井ケムリは井上貴博アナウンサーに「（あ〜ちゃんが）ファンと結婚するのが夢だったっていうのは？」と聞かれると「珍しいですよね。珍しいですし、ファンの人の中には先、言っといてくれよ！みたいな人も」と苦笑。

その上で「ウチの父親がＰｅｒｆｕｍｅさんの大ファンなんですよ。ファンクラブに入っているくらいの大ファンなんで」と大手証券会社副会長の要職にある父について口に。

「ウチの父親にもチャンスはあったのかしらとかも思っちゃいました」と笑顔で話したところで出水麻衣アナウンサーが「お父さま、ショックを受けていませんか？」と聞くと「どうですかね。連絡がこないってことは受けているかもしれないです」と答えていた。