歌舞伎俳優の坂東玉三郎が１１日、都内で、来年４月に開催するコンサート「木村竜蔵 木村徹二が歌う坂東玉三郎の世界」（来年４月２、３日＝東京・新橋演舞場）の会見に登壇した。

演歌歌手・鳥羽一郎を父に持ち、アコースティック兄弟デュオ「竜徹日記」としても活動する木村竜蔵、徹二のコンサート。

玉三郎は今年初めに、鳥羽親子がテレビで歌唱披露している姿を目にしたといい「お二人とも素晴らしい歌い手さん。ますますの活躍に力添えできたら」との思いから、同コンサートでは構成・演出を手掛け、当日はＭＣも務める。

兄・竜蔵は「このような光栄な機会いただき、身が引き締まります。歌に真摯（しんし）に向き合う機会をいただき、感謝でございます」と恐縮しきり。弟・徹二も「この緊張感は（本番に向けて）より高まっていく予感がします」と背筋を伸ばした。

兄弟で玉三郎演出のステージに立つことに対する父の反応を、竜蔵は「普段、交わす言葉が少ない親子なんですが、今回ばかりは『お前らどうなってんだよ』と聞かれました。『玉三郎さんに失礼のないようにだけしろよ』と話しておりました」と告白。徹二は「父は『玉三郎さんとご飯とか食べられるのかな』と言っていました」と明かし、玉三郎の笑いを誘っていた。