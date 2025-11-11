暴露！夫が使う「新人教育」の嘘。裏で1日中出かけていた女性社員との関係とは…？【ママリ】

夫の後輩が告発！夫は「新人教育」と言って1日中…

この漫画は、作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる公務員の夫をもつ妻が不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。不倫の証拠集めはできばプロの手を借りたいところですが、相場はなかなか高く、すぐに「お願いします！」というのは難しい場合もありますよね。ただ、そんな時、不倫している当事者のことをよく知る人が「協力者」になってくれたら…。これほど心強いことはないのではないでしょうか。

主人公の佳奈はある都市で非常勤の公務員として働いていました。その職場には、さりげなく仕事のフォローをしてくれる男性上司がおり、2人は少しずつ距離を縮め結婚。佳奈は現在、専業主婦として家庭を支える日々を過ごしています。





結婚当初は一緒に過ごす時間も長かった2人ですが、時をへるとともに夫の帰宅時間は連絡なく遅くなることが増え、ある日佳奈は遅い時間に帰宅した夫から「石けんの香り」がすることに気づきます。夫の浮気を疑った佳奈は、さまざまな方法で夫が浮気している証拠を集めようとしますがうまくいきません。そこへ、かつての職場の先輩が「不倫の証拠集め」に協力を申し出てくれました。その先輩が連れてきてくれたのは、現在、夫と同じ職場に働く人で…。

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

夫と同じ職場で仕事をしている男性は、いろいろと「先輩の疑惑」を教えてくれました。残業のない日のこと、土日出勤などほぼないこと、そして平日も新人の女性職員を連れて車で1日中外出していること…。



そもそも夫の浮気を疑っている佳奈からすれば、これらの夫の行動は浮気に対して「全部黒」と言っているように感じられますよね。なかには本当に「仕事」の場合もあるのかもしれませんが、もはや職場の人にもその行動を疑われている夫は、仕事の上でも信頼をなくしつつあるのではないでしょうか。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）