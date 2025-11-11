河北町の自動車用品工場で11日午前、業務用エアコンの設置作業を行っていた

宮城県の男性が脚立から地面に転落し、意識不明の重体となっています。



意識不明の重体となっているのは、宮城県大和町の設備工事業・菅原雄一さん（52）です。

警察の調べによりますと、菅原さんは11日午前10時40分ごろ、

河北町吉田の自動車用品会社「技研」河北工場で置き型エアコンの設置作業中、

脚立から1.6メートル下の地面に転落し、頭を強く打って病院に搬送されました。

当初、意識がある状態でしたが、病院に搬送された後、容態が急変したということです。

菅原さんは11日午前8時半ごろから同僚らと5人でエアコンの設置作業をしていて、

事故当時は5人それぞれ別の場所で作業していました。

菅原さんはエアコンの上部にあるパイプから水漏れしているのを見つけ、

脚立に上ってパイプのキャップを閉めていた際に転落したとみられています。

ヘルメットを被っていたものの、命綱は着けていなかったということです。

警察は、菅原さんが足を滑らせたとみて事故の原因を調べています。