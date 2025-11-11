きょうも県内各地でクマの出没が相次ぎました。富山市では、AIカメラが再びクマの姿をとらえたほか、上市町では小学校のグラウンドでクマの足跡が見つかりました。



きょう午前3時ごろ、富山市大沢野地域の大野に設置されているAIカメラに映ったクマの姿です。このカメラでは先月3回、今月もこれで3回クマが撮影されています。



カメラがあるのは、大沢野小学校や住宅が密集する地域に近いやぶの中です。





そして、上市町丸山でクマの足跡が見つかったのはー。白萩西部小学校のグラウンドです。きょう午前10時半ごろ、児童とともにランニングをしていた教員が発見しました。全国では、クマが玄関のガラスにぶつかってくる例が相次いでいるため、この学校では色付きの紙で覆うなど対策をとっています。また、立山町米道では午前6時半ごろに成獣1頭、およそ40分後に子グマ2頭が目撃されました。クマを目撃した人「けさのは50メートル手前にいた。おっかない。こんなに頻繁に出ると」男性がクマを目撃した道路からおよそ200メートルの場所では6年前、男性の母親がクマに襲われて顔にけがをしたといいます。クマを目撃した人「ひどかったですね、もうやばいかなって思ったくらい。ここもえぐれていて。そんなことあったから、今クマ出ても外に出るなって言うがやけど」各地でクマ出没への警戒を続けてください。クマの人里への出没を防ぐための対策です。「生ごみは早めに処分」、「車庫・倉庫の戸締りの徹底」、そして「不用なカキは伐採すること」、4つ目は「やぶを刈る」です。こうしたことに注意して、クマが近づきにくい環境を作りましょう。