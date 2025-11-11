10月に第8子を出産した「大家族☆あさちゃんねる」のママが10日、Instagramを更新。たくさんの料理が並んだ、大家族ならではの食卓を公開した。

【映像】8人目出産直後のママ＆たくさんの料理が並んだ食卓（複数カット）

家族との生活を動画として残しておきたかったことなどを理由に、2022年からYouTubeを始めた「大家族☆あさちゃんねる」のママ。現在は約1万4000人がチャンネル登録している。YouTubeでは子どもたち一人一人のワンプレートに焼き肉やサラダを盛り付けた晩ごはんや、オムライスプレートなど、大家族ごはんを紹介してきた。

たくさんの料理が並んだ食卓を公開

10月27日にはInstagramのストーリーズで「無事生まれました。」と、第8子となる“もあちゃん”が誕生したことを報告していた。

10日には、ママが大家族に作った手料理を紹介しているInstagramのアカウントを更新。「きのうの大家族晩御飯。油淋鶏、カップ小籠包、サラダ、中華スープ。ごちそうさまでした」と、一人一人個別に盛り付けられた、この日のメニューを紹介した。（『ABEMA NEWS』より）