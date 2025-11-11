新湊曳山祭として知られる射水市の放生津八幡宮祭の曳山・築山行事をユネスコの無形文化遺産に加えるよう、評価機関が勧告しました。地元新湊では喜びの声が広がっています。



文化庁によりますと、ユネスコの評価機関は、無形文化遺産とする日本の「山・鉾・屋台行事」として追加申請されていた放生津八幡宮祭の曳山・築山行事など4つの祭りを、登録するよう勧告しました。



来月開かれるユネスコ政府間委員会で正式決定する見通しです。





新湊曳山祭として知られるこの祭りは、370年余りの伝統があるとされ、放生津八幡宮の秋の祭礼として毎年10月1日に行われています。きらびやかな13基の曳山が、夜はちょうちん山に姿を変えて新湊の街をめぐります。ユネスコ無形文化遺産の「山・鉾・屋台行事」は、県内ではすでに高岡御車山祭、魚津市のたてもん祭り、南砺市の城端曳山祭の3件が登録されています。今回、新湊曳山祭が登録されれば4件目となります。新湊曳山祭の地元では、無形文化遺産の登録に向けて喜びの声が上がりました。放生津八幡宮 曳山・築山保存会 四方正治会長「もともとユネスコ登録というのは非常に期待といいいますか、希望しておりましたんで、なんか夢のような気がしてなりません」新湊地域は去年元日の能登半島地震で、液状化の被害が発生し、曳山を持つ町内も影響を受けました。それでも、去年そして今年と祭りを絶やさず行っています。放生津八幡宮 曳山・築山保存会 四方正治会長「タイミングよくですね、こういう話が出てきたので、おそらく皆さんも、さらに復興については活気づいていくのではないかなという期待はしております」無形文化遺産への登録が正式決定したら、記念のイベントの実施を検討しているということです。